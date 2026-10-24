Δικογραφία σε βάρος τριών ανηλίκων σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Ημαθίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2023, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να παραβίασαν από κοινού τρία καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν 270 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Όπως δήλωσαν οι παθόντες, η αξία των προϊόντων που κλάπηκαν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.