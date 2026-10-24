Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 22-10-2026, στην περιοχή του Χαλανδρίου, 78χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών διαρρήξεων – κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Χαλανδρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 78χρονο τη στιγμή που προσπαθούσε να εντοπίσει ανασφάλιστα οχήματα σε οδό του Χαλανδρίου.

Ως προς τον τρόπο δράσης, προέκυψε ότι ο 78χρονος, από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, προσέγγιζε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Χαλανδρίου, όπου προέβαινε σε κλοπές αντικειμένων αξίας και χρηματικών ποσών από ανασφάλιστα οχήματα ή σπάζοντας το φινιστρίνι τους.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 78χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με φυσίγγιο στη θαλάμη,

κυνηγετική καραμπίνα,

περίστροφο ρέπλικα,

100 φυσίγγια πιστολιού και

3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.