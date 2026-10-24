Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή της Νέας Μάκρης, ένας 25χρονος Αλβανός, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου.

Ειδικότερα, ο 25χρονος κατηγορείται ότι το 2024 εξανάγκασε με τη βία μία 17χρονη ημεδαπή να τον ακολουθήσει στην οικία του, όπου προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ την κράτησε παρανόμως στην οικία του για δύο ακόμη ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.