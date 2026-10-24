Νέος κύκλος οικονομικών ελέγχων ανοίγει στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με την παρέμβαση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά τους έξι κατηγορουμένους, αλλά και άλλους παράγοντες του αθλήματος, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα των εμπλεκομένων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση της περιουσίας τους, καθώς η οικονομική διερεύνηση προστίθεται στην ανάκριση για τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες και παρεμβάσεις σε αποτελέσματα αγώνων. Η επέκταση του ελέγχου σε επιπλέον πρόσωπα διευρύνει το πεδίο της έρευνας, χωρίς να σημαίνει ότι τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες.

Ύποπτες συναλλαγές και στον χώρο του ποδοσφαίρου

Παράλληλα, η Αρχή πραγματοποιεί ευρύτερους ελέγχους στον επαγγελματικό αθλητισμό, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο ποδόσφαιρο. Κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, το σύστημα αλγοριθμικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί έχει επισημάνει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, κυρίως σε παράγοντες του συγκεκριμένου χώρου. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι οι σχετικοί έλεγχοι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν συστηματικοί. Οι ενδείξεις αυτές αξιολογούνται και δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παρανομίας ούτε τεκμηριώνουν σύνδεση με τη δικογραφία του μπάσκετ.

Παγωμένη η χρηματοδότηση της ΕΟΚ

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επανέλαβε το Σάββατο στην ΕΡΤ ότι έχουν δρομολογηθεί οικονομικός έλεγχος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω του υπουργείου Οικονομικών και έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παραμένει επίσης σε ισχύ η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης προς την Ομοσπονδία.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο δεν επηρεάζει τις ενισχύσεις προς τα 773 σωματεία, τα οποία θα λάβουν κανονικά τα χρήματά τους. Για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με τη διοίκηση της ΕΟΚ παρέπεμψε στην Τρίτη, μετά τις αναμενόμενες δικαστικές εξελίξεις, επισημαίνοντας το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου με τις απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ τη Δευτέρα ακολουθούν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Ήδη από την Παρασκευή έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμα εισοδήματα σε βάθος 25ετίας. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου κάνει λόγο για σκευωρία σε βάρος του εντολέα του.