Στην εξιχνίαση υποθέσεων κλοπών, απάτης και εκβιασμών, που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2026, προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, Χαλκηδόνας και Θέρμης. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν συνολικά 14 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος οκτώ ατόμων για έξι περιπτώσεις κλοπών και δύο εκβιασμών, που σημειώθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας και της Τριανδρίας.

Οι κλοπές αφορούσαν δύο περιπτώσεις σε κατοικίες, δύο σε καταστήματα και δύο με τη μέθοδο της απασχόλησης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αφαιρέθηκαν αντικείμενα και χρήματα συνολικής αξίας περίπου 86.000 ευρώ.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος τεσσάρων ατόμων για κλοπές αντικειμένων και τριών δικύκλων, καθώς και για μία περίπτωση απάτης κατά συναυτουργία. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 3.200 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Στο πλαίσιο ερευνών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το διάστημα από 20 έως 21 Οκτωβρίου 2026, ο 52χρονος διέρρηξε κτίριο κοινωνικής δομής και συνεργείο στην περιοχή του Πλαγιαρίου, χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 43χρονης ημεδαπής για κλοπή κατά συναυτουργία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου 2026, η 43χρονη, μαζί με συνεργό της, προσέγγισε 70χρονη γυναίκα και, προσποιούμενη ότι τη γνώριζε, της αφαίρεσε από τον λαιμό, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, έναν χρυσό σταυρό με την αλυσίδα του. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.