Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε στους 23 συλληφθέντες της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων πίτσας, Pizza Fan, ανάμεσά τους και ο επιχειρηματίας-εγκέφαλος που δήλωνε χαμηλόμισθος υπάλληλος.

Μια απάτη- μαμούθ με «κερασμένες» πίτσες, «μαύρος» τζίρος εκατομμυρίων, ένας αλγόριθμος για εικονικές ακυρώσεις, εκπτώσεις και δωρεάν παραγγελίες.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας έκρυβε στη βίλα του στην Εκάλη 1.175.990 ευρώ σε μετρητά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, το χρηματικό ποσό αυτό ήταν κατανεμημένο σε 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 25.208 των 20 ευρώ, 2.801 των 10 ευρώ, 814 των 5 ευρώ, ενώ υπήρχε μόλις ένα 100άρικο.

Επίσης, η συλλογή από τα 92 ρολόγια χειρός που εντοπίστηκαν, με την αξία τους να υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. καθώς τα περισσότερα είναι Rolex, Patek Phillipe, Vacheron Constantin Audemars Piguet και Radiomir Panerai.

Τιμωρούσαν τα καταστήματα που δεν έκλεβαν

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κύκλωμα κατέγραφε τις επιδόσεις κάθε καταστήματος. Αν κάποιο δεν… έκλεβε αρκετά οι παραγγελίες πήγαιναν σε άλλο κατάστημα.

«Χθες το μεσημέρι πήγαμε για δουλειά εγώ 12 η ώρα που δούλευα εκεί στο κατάστημα, μπήκαμε μέσα και ο υπεύθυνος φτιάχναμε ας πούμε γεμίζαμε τα κουτιά λέει “παιδιά έχουμε πρόβλημα, δεν δεχόμαστε παραγγελίες. Σε μια ώρα έκλεισε το μαγαζί και φύγαμε”», ανέφερε εργαζόμενος σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στα ευρήματα είναι χιλιάδες ευρώ, πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια. Τα παράνομα έσοδα όπως φαίνεται μεταφέρονταν σε μετρητά και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου.