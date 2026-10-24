Οι καταγγελίες για σχολικούς αγώνες που φέρονται να εξασφάλιζαν προνομιακή μοριοδότηση σε μαθητές, η προαναγγελία αποκαλύψεων από την υπεράσπιση του Βαγγέλη Λιόλιου, οι δημόσιες παρεμβάσεις για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και οι δηλώσεις του Γιώργο Μπόγρη δίνουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ.

Η συζήτηση επεκτείνεται πλέον πέρα από τις επαγγελματικές διοργανώσεις, αγγίζοντας τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων και την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ, η οποία ζητά έρευνα για καταγγελλόμενες παρατυπίες σε τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αθλητές εμφανίζονταν εγγεγραμμένοι χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ σχολικές ομάδες φέρονται να αποκόμιζαν αγωνιστικά οφέλη μέσω του καταγγελλόμενου μηχανισμού.

Το διακύβευμα ξεπερνά την κατάκτηση ενός τίτλου καθλως οι αθλητικές διακρίσεις μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσουν πρόσθετη μοριοδότηση ή άλλα πλεονεκτήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η καταγγελία αφορά επομένως και την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων. Η ΟΙΕΛΕ ζητά αναμόρφωση της αθλητικής μοριοδότησης, ευέλικτη φοίτηση για ταλαντούχους αθλητές και κυρώσεις για σχολεία και εκπαιδευτικούς, εφόσον αποδειχθούν παρανομίες.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη και αφαίρεση αδειών λειτουργίας από εμπλεκόμενα ιδιωτικά σχολεία. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, καλεί όσους διαθέτουν στοιχεία να τα καταθέσουν, ακόμη και ανώνυμα. Οι αναφορές αυτές παραμένουν καταγγελίες προς διερεύνηση, χωρίς να συνιστούν διαπιστωμένη ενοχή συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Η παρέμβαση προς το υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει αίτημα ελέγχου των εγγραφών και των παρουσιολογίων, αλλά και των ευθυνών όσων ενδεχομένως διευκόλυναν εικονική φοίτηση. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Ομοσπονδία, σε ορισμένες περιπτώσεις η προσέλκυση αθλητών συνδεόταν με υποσχέσεις διακρίσεων και εκπαιδευτικών πλεονεκτημάτων. Το ερώτημα είναι αν αλλοιώθηκαν αγωνιστικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες εις βάρος μαθητών που ακολουθούσαν τους κανονικούς όρους συμμετοχής.

Η προαναγγελία του συνηγόρου Λιόλιου

Ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις, δηλώνοντας στην εκπομπή «Mega Non Stop»: «Θα βγουν ονόματα και γεγονότα που δεν φαντάζεστε». Η τοποθέτηση εντάσσεται στην υπερασπιστική γραμμή του προέδρου της ΕΟΚ, ο οποίος αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Ο δικηγόρος έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για κατασκευασμένη υπόθεση, αποδίδοντας τις καταγγελίες σε πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, είχαν προηγουμένως μηνυθεί ή καταγγελθεί από τον εντολέα του. Αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτυριών και τη νομιμότητα του εντάλματος σύλληψης. Πρόκειται για ισχυρισμούς της υπεράσπισης, που θα αξιολογηθούν μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Περπερίδης: «Ποιος αλήτης θα πιάσει στο στόμα του τον Γιαννάκη;»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, έχει ενημερώσει σχετικά τον ανακριτή. Το όνομα του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή αναφέρεται σε κατάθεση για την αναμέτρηση Φάρου Λάρισας–Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018.

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι παρέδωσε 5.000 ευρώ σε διαιτητή και ότι η αποβολή του Γιαννάκη με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο παρουσιάστηκε ως επιπλέον εξυπηρέτηση. Η καταγγελία δεν αποτελεί δικαστική διαπίστωση. Στον δημόσιο διάλογο εντάσσεται και η αιχμηρή παρέμβαση του Παναγιώτη Περπερίδη: «Ποιος αλήτης θα τολμήσει να πιάσει στο στόμα του τον Παναγιώτη Γιαννάκη;».

Όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, οι καταθέσεις περιέχουν και άλλα ονόματα παραγόντων και διαιτητών, τα οποία θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή. Η ενδεχόμενη κλήση προσώπων ως μαρτύρων ή κατηγορουμένων θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση των στοιχείων της έρευνας.

Μπόγρης: Ανάρτηση με Φασούλα και αιχμές

Ο Γιώργος Μπόγρης τοποθετήθηκε μετά τα δημοσιεύματα για μαρτυρία σχετικά με την αποχώρησή του από τον Προμηθέα το 2019. Κατά τον καταγγέλλοντα, υπήρχε επιδίωξη αποδέσμευσής του, με αναφορές και σε διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος του. Ο πρώην διεθνής σέντερ ανάρτησε φωτογραφία με τον Παναγιώτη Φασούλα, γράφοντας: «Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πέσατε να με φάτε τότε, τι έγινε τώρα; Είμαι καλός τελικά;».

Παράλληλα, εξέφρασε στήριξη στον Φασούλα, εκλογικό αντίπαλο του Λιόλιου στην ΕΟΚ, επικαλούμενος τις αξίες, την τεχνογνωσία και το όραμά του, ενώ μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή τόνισε με νόημα ότι «το χειρότερο πράγμα που μπορείς να έχεις, όσο έξυπνος και αν είσαι, επειδή υπάρχουν και πιο έξυπνοι από σένα, είναι να έχεις έπαρση».

Το επόμενο δικαστικό βήμα

Στο δικαστικό σκέλος, με ενδιαφέρον αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών του Λιόλιου και του συνεργάτη του Γιώργου Μαυραγάνη, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή και τη Δευτέρα αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο πρώην διαιτητής αρνείται τις καταγγελίες δωροδοκίας και υποστηρίζει ότι τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοικία του προέρχονται από νόμιμα εισοδήματα και αποταμιεύσεις.