Μία αποκάλυψη στην υπόθεση της Pizza Fan, που ερευνάται για μεγάλη φοροδιαφυγή, έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια η Ελληνική Αστυνομία είχε ενημερώσει με υπηρεσιακή διαταγή το προσωπικό της για τις εκπτώσεις που παρείχε η εταιρεία στους αστυνομικούς.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Πάκος εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πρακτική, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, καθώς ανάλογες συνεργασίες υπάρχουν και με άλλες επιχειρήσεις.

«Δεν είναι ότι ξεκίνησε η εταιρεία μόνη της και είπε “εγώ στον αστυνομικό, αν έρθει και με επίδειξη ταυτότητας, του κάνω 20%”. Η ίδια η Ελληνική Αστυνομία διαφήμισε με υπηρεσιακή διαταγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάκος.

Τι απάντησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι η ενημέρωση των αστυνομικών μέσω υπηρεσιακών διαταγών αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Όπως εξήγησε, έχουν υπάρξει συνεργασίες με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού και άλλες εταιρείες που προσφέρουν παροχές στην ΕΛ.ΑΣ.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική αλληλογραφία», ενώ προηγείται έλεγχος για τη νομιμότητα της διαδικασίας και για το αν ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης απασχολεί με οποιονδήποτε τρόπο την Αστυνομία ή τη Δικαιοσύνη.

Η κ. Δημογλίδου υποστήριξε ότι, κατά κανόνα, οι ιδιώτες είναι εκείνοι που προσεγγίζουν την Αστυνομία, προκειμένου να προσφέρουν δωρεές, όπως εξοπλισμό, οχήματα και άλλα μέσα που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πολιτών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών.

Όπως τόνισε, όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη δωρεά, ο επιχειρηματίας δεν ήταν καταγγελλόμενος.