Με αιχμηρές αναφορές στη λειτουργία της ΕΟΚ και στη διαιτησία, ο έμπειρος προπονητής Βαγγέλης Αλεξανδρής τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε επισημάνει εδώ και καιρό τα κακώς κείμενα.

Στην παρέμβασή του στην ΕΡΤ, ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος, πρόκειται να απολογηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ενώπιον του ανακριτή για σειρά κατηγοριών. Ο Αλεξανδρής μίλησε μετά τον δικηγόρο του προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, σχολιάζοντας την τοποθέτησή του με τη φράση: «Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή να κλάψω. Σχεδόν τον αγιοποίησε…».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, υποστήριξε ότι δεν αιφνιδιάστηκε, καθώς είχε επανειλημμένα εκφράσει τις ενστάσεις του για τη διαιτησία μέσα από τις αναρτήσεις του. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την εξεύρεση λύσης και την αποκατάσταση της εικόνας του αθλήματος.

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα μ’ αυτό. Επειδή είμαι ενεργός στα social media κι έχω πολλούς ακολούθους και τα λέω για τις διαιτησίες εδώ και ενάμιση χρόνο, βλέπω ότι δικαιώθηκα. Αλλά το ζητούμενο είναι να δοθεί λύση σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και μας έχει εκθέσει πανευρωπαϊκά».

«Δεν υπάρχει έλεγχος, καμία είδους τιμωρία»

Στρέφοντας την κριτική του στον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδίας επί της διοίκησης Λιόλιου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής επικαλέστηκε τη μακρόχρονη παρουσία του στα γήπεδα. Κατήγγειλε απουσία ουσιαστικού ελέγχου των διαιτητών και υποστήριξε ότι ορισμένες ομάδες απολαμβάνουν συστηματικά ευνοϊκή μεταχείριση.

«Είμαι 60 χρόνια στα γήπεδα κι έχω ζήσει όλες τις διοικήσεις της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Δεν θα το έλεγα σάπιο το σύστημα, αλλά κατευθυνόμενο. Βλέπουμε παιχνίδια που διαιτητές αδικούν κατάφορα κάποιες ομάδες και την επόμενη εβδομάδα είναι πάλι ενεργοί. Δεν υπάρχει έλεγχος, καμία είδους τιμωρία και συγκεκριμένες ομάδες ευνοούνται σε κάθε παιχνίδι.

Έχω τοποθετηθεί κι έχω γράψει για τις διαιτησίες της Τσαρούχα και των εμπλεκομένων διαιτητών. Είμαι παθών αυτών των διαιτησιών κι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα έχει να σου πει τι έχει αντιμετωπίσει από κακές διαιτησίες».

Η τοποθέτησή του επεκτάθηκε και σε ζητήματα διοίκησης, με τον ίδιο να διατυπώνει αιτιάσεις για τη συμπεριφορά του προέδρου της ΕΟΚ απέναντι στους συνεργάτες του, αλλά και για επιλογές που αφορούν τη λειτουργία και τις συνεργασίες της ομοσπονδίας.

«Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται σε υφισταμένους του, πώς έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ, ακόμα και για συνεργασίες που έχει κάνει όπως για παράδειγμα με ταξιδιωτικά γραφεία, είναι πάρα πολλά».

Μιλώντας για τις συλλήψεις που αναφέρονται στην υπόθεση, ο Αλεξανδρής εξέφρασε τη δική του εκτίμηση για τα ευρήματα της έρευνας. Στη συνέχεια επικαλέστηκε περιστατικά από την προπονητική του διαδρομή, στα οποία θεωρεί ότι οι ομάδες του αδικήθηκαν από διαιτητικές αποφάσεις.

«Δεν έγιναν τυχαία οι συλλήψεις, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα. Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ήταν στο στόχαστρο πολλά χρόνια.

«Να είναι υποψιασμένοι»

Για Τσαρούχα, Παπαπέτρου: «Έχω αδικηθεί από τον Παπαπέτρου όταν αλλοίωσε το αποτέλεσμα όταν ήμουν προπονητής στη Λάρισα μέσα στην Καβάλα κι από την κυρία Τσαρούχα σε ένα ματς στην Πάτρα όταν ήμουν προπονητής στον Ηρακλή».

Τέλος, εξήγησε το περιεχόμενο της προειδοποίησης που είχε απευθύνει σε όσους επενδύουν στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Όπως ανέφερε, σκοπός του ήταν να τους επιστήσει την προσοχή σε πρόσωπα και καταστάσεις που, κατά την άποψή του, ενδέχεται να συναντήσουν στην ενασχόλησή τους με το άθλημα.

«Είπα να προσέξουν συγκεκριμένους αυτοί που επενδύουν στο μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, για να είναι προετοιμασμένοι για όσα θα αντιμετωπίσουν. Να είναι υποψιασμένοι από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία τα έχω γράψει εδώ και καιρό».