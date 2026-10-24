Στο επόμενο στάδιο περνά η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την Pizza Fan, καθώς οι 23 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την προσαγωγή τους ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή.

Συγκεκριμένα, σε βάρος των 23 κατηγορουμένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και την ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου ολοκληρώνονταν παραγγελίες σε καταστήματα του δικτύου χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις λιανικής. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο από το 2016 έως το 2026.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το ειδικό λογισμικό και η λειτουργία «κέρασμα»

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, με αφορμή καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν παρέμβει στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων, με στόχο την απόκρυψη μέρους των εσόδων των καταστημάτων και τη μη απόδοση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και προωθούνταν στα καταστήματα για την εκτέλεσή τους. Κατά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εκδώσουν απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα ή να ακυρώσουν την παραγγελία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, για παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής, η παραγγελία μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Οι ρόλοι των βασικών κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι Αρχές έχουν προσδιορίσει τους ρόλους βασικών προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία του μηχανισμού:

68χρονος: Φέρεται να ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, καθώς ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise και είχε την ευθύνη της διοίκησης και της οργανωτικής δομής της.

51χρονος: Φερόμενος ως υπαρχηγός, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας του εξωτερικού και, σύμφωνα με την έρευνα, είχε κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση.

57χρονος: Ως διευθυντής λειτουργίας, φέρεται να συντόνιζε την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των καταστημάτων, να μετέφερε οδηγίες και να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών, ενώ φέρεται να ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους.

51χρονος: Διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, φέρεται να είχε την ευθύνη των τεχνικών λειτουργιών του μηχανισμού.

37χρονος: Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, φέρεται να είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων.

47χρονος: Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του μηχανισμού.

40χρονος: Διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, φέρεται να συμμετείχε στη λειτουργία του μηχανισμού.

43χρονος: Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της χώρας, φέρεται να γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του.

44χρονος: Ως επιθεωρητής καταστημάτων, φέρεται να επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, να μετέφερε οδηγίες και να συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την έως τώρα εκτίμηση των Αρχών, η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, για την περίοδο 2016-2026, ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας κινήθηκαν επίσης οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, έπειτα από σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Επιπλέον, συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Τι θα γίνει με τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε περίπου 2.500 εργαζόμενους μετά την έφοδο στη μεγάλη αλυσίδα πίτσας και στις συλλήψεις των μελών του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την Pizza Fan.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) ζητά την ένταξη περίπου 2.500 εργαζομένων της γνωστής αλυσίδας πίτσας «Pizza Fan» σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη.