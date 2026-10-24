Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες το βράδυ ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρηαπολογίατου για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του, έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες.

Ο Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 820.000 ευρώ, παρέδωσε στον ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του, επιχειρώντας να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων και να αντικρούσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Για τις καταγγελίες σε βάρος του από μάρτυρα, τον οποίο χαρακτηρίζει αναξιόπιστο, ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσκόμισε στοιχεία ότι κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο συναντήσεων που περιγράφονται βρισκόταν σε άλλο χώρο.

Επιπλέον, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του και στις άλλες δύο συναντήσεις.

Οι ισχυρισμοί του, όμως, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν την προφυλάκισή του.

«Ο γραμμάριος»

Το όνομα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου περιλαμβάνεται σε κατάθεση πρώην διεθνούς διαιτητή, ο οποίος φέρεται να τον αποκαλεί «ο γραμμάριος», επικαλούμενος μηνύματα που, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, έστελνε σε πρώην μάνατζερ ομάδας. Σε αυτά φέρεται να γινόταν αναφορά σε «500/1000/1500 γραμμάρια», εκφράσεις που, κατά την ερμηνεία του μάρτυρα, παρέπεμπαν σε χρηματικά ποσά.

Ο πρώην προπονητής είναι από τα πρόσωπα που αναφέρονται και στην αποκαλυπτική κατάθεση μάρτυρα κλειδί στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κατηγορούμενος είχε καλές σχέσεις με συγκατηγορούμενό του, πλέον, επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο.

Μάλιστα, στην κατάθεσή του φέρεται να περιγράφει συνάντηση στο City Link, το 2019, μετά το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα στην Καστοριά κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας παρέδωσε στον διαιτητή φάκελο με 5.000 ευρώ. «Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά», φέρεται να είχε πει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σε άλλη συνάντηση, την ίδια χρονιά, στη Βουκουρεστίου ο κατηγορούμενος, όπως περιγράφει ο μάρτυρας, είχε πει ότι θα φρόντιζε να νικήσει σε έναν αγώνα ο Ιωνικός, κάτι που πράγματι συνέβη. «Εκεί είπε ότι στον αυριανό αγώνα όπου θα ήταν διαιτητής θα κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί, ώστε να κερδίσει ο Ιωνικός, διότι αυτή θα ήταν η έβδομη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκειμένου και οι επόμενοι ιδιοκτήτες που θα εισέρχονταν στην ομάδα, ακόμα και αν η ομάδα δεν τα πήγαινε καλά, με τις επτά νίκες να μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία. Του απάντησα ότι εγώ δεν έχω διάθεση να δώσω ούτε ένα ευρώ για τον Ιωνικό, δηλαδή του ξεκαθάρισα ότι δεν θα του έδινα χρήματα, και τότε επενέβη ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και είπε ότι «αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο». Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε. Στο παιχνίδι, όντως, κερδίσαμε» φέρεται να κατέθεσε.