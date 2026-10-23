Στις Αχαρνές ένα σπίτι είχε μετατραπεί σε «καντίνα» ναρκωτικών, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές περνούσαν απ’ έξω και αγόραζαν τις ουσίες που ήθελαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 32, 24 και 14 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τη διερεύνηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, μετά από σύλληψη ατόμου για κατοχή μικροποσότητας ηρωίνης από αστυνομικούς του Σχεδίου Αριάδνη, αναφορικά με τρία άτομα που διακινούν ναρκωτικές ουσίες, με ορμητήριο οικία σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην εν λόγω οικία ενώ στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19,4 γραμμ. ηρωίνης,

13,6 γραμμ. κοκαΐνης,

28 φαρμακευτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μαχαίρι με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και

το χρηματικό ποσό των 438 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης προέκυψε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν την εν λόγω οικία όπου επικοινωνούσαν, μέσω των κιγκλιδωμάτων της, με τους συλληφθέντες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι υποψήφιοι αγοραστές εισέρχονταν σε βοηθητικό δωμάτιο της οικίας όπου οι συλληφθέντες τους παρέδιδαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.