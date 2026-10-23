Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονη μαθήτρια στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελλόμενη επίθεση με πλαστικό μπουκάλι μέσα στο σχολείο της. Ο πατέρας της απευθύνθηκε στην Αστυνομία, περιγράφοντας τρία περιστατικά σε βάρος της κόρης του σε διάστημα περίπου ενός μήνα, από εξύβριση μέχρι σπρώξιμο σε σκάλα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, μαθητές του ίδιου σχολείου, καθώς και τέσσερις γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά τους. Την έρευνα ανέλαβε το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Το χτύπημα και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο πατέρας το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εξύβρισαν τη μαθήτρια και να της προκάλεσαν σωματική βλάβη πετώντας της πλαστικό μπουκάλι.

Η 14χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, χορηγήθηκε έγγραφο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Την έσπρωξαν στις σκάλες»: Τι κατήγγειλε ο πατέρας

Στην καταγγελία περιλαμβάνονται ακόμη δύο περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πατέρα, δύο από τους ανηλίκους έσπρωξαν την κόρη του, με αποτέλεσμα να πέσει σε εσωτερική σκάλα του σχολείου. Στις αρχές Οκτωβρίου, ένας άλλος ανήλικος φέρεται να την εξύβρισε μέσα στη σχολική μονάδα.

Οι αναφορές αυτές εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές, μαζί με τις συνθήκες του τελευταίου περιστατικού που οδήγησε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο.

Συλλήψεις και για τους γονείς

Οι τέσσερις γονείς ή κηδεμόνες συνελήφθησαν καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, φέρεται να παρέλειψαν να αποτρέψουν τους ανηλίκους από τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις καταγγελίες να αφορούν εξύβριση και σωματική βλάβη σε βάρος της 14χρονης.