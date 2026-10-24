Με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση απατεώνων, επιτήδειοι εξαπάτησαν μια 71χρονη στις Σέρρες, πείθοντάς την να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο 70χρονοι.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, συνεργός τους τηλεφώνησε στην 71χρονη, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες για τη σύλληψη ατόμων που εξαπατούσαν πολίτες και της ζήτησε να βάλει σε σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της και να τα αφήσει σε σημείο που της υπέδειξε.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες που εμφανίστηκαν στο σημείο ως «εισπράκτορες» απέσπασαν 1.600 ευρώ, τέσσερις λίρες και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν την επόμενη ημέρα στις Σέρρες και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 300 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του 70χρονου.

Από την έρευνα, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Χαριλάου- Αναλήψεως, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε δύο ακόμη υποθέσεις απάτης τους τελευταίους μήνες.

Τον Αύγουστο φαίνεται πως εξαπάτησαν 87χρονη στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο φέρονται να αφαίρεσαν από 77χρονη στην Καβάλα κοσμήματα και λίρες αξίας 40.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των συνεργών τους και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες υποθέσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.