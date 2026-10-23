Το μεσημέρι της Παρασκευής αναχώρησαν από την ΓΑΔΑ οι εννέα συλληφθένες της υπόθεσης με την φοροδιαφυγή μαμούθ της Pizza Fan.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Mr Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας ο οποίος εμφανιζόταν ως υπάλληλος στην εταιρεία στην οποία ουσιαστικά ήταν ιδιοκτήτης.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει 126 πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και στελέχη που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση. Καθοριστική θέση φέρεται να είχε ο διευθυντής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συντόνιζε τη λειτουργία του «κεράσματος». Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος ήταν επίσης διαχειριστής του συστήματος που χρησιμοποιούσαν οι πιτσαρίες.