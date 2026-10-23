Συμπληρωματικές εξηγήσεις ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας έδωσε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φονική έκρηξη της τράπεζας Marfin το 2010.

Ο 42χρονος, ο οποίος επέστρεψε στη φυλακή όπως και οι δύο συγκατηγορούμενοί του κλήθηκε να απολογηθεί συμπληρωματικά μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη την ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με τα επεισόδια.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε κανένα νέο στοιχείο σε βάρος του.