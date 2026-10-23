Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ πυροδοτούν εξελίξεις. Λίγο πριν ανοίξει ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορουμένων, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, ο πρώην άσος του μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του την πρόθεση να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να καταθέσει και ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Γιαννάκη, Ανδρέας Μητσάινας, προσήλθε νωρίτερα ενώπιον του ανακριτή για να τον ενημερώσει σχετικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, επιχειρηματίας και μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση καταθέτει ότι σε στημένο παιχνίδι μπάσκετ του 2018, ο τότε προπονητής του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης, αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή που δόθηκε από ελεγχόμενο διαιτητή.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος απολογείται την Κυριακή, δια του συνηγόρου του, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ζήτησε από τον ανακριτή την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας. Πρόκειται για τον πρόεδρο της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας διαιτητών Ελλάδος.

«Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πώς λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι… αφανείς», σχολίασε σε δηλώσεις του ο συνήγορος του κ. Λιόλιου.

Πρώτος στον ανακριτή ο διαιτητής με τις 820.000 ευρώ, τι λέει για τα λεφτά

Εντωμεταξύ, με την απολογία ενός εκ των κατηγορουμένων διαιτητών στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, ανοίγει σήμερα ο κύκλος των εξηγήσεων ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, πρώην πλέον, διαιτητή, εντοπίστηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ και τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος, δασολόγος στο επάγγελμα, αρνείται όσα του αποδίδονται και ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα παραστατικά που αφορούν την προέλευση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Το όνομα του συγκεκριμένου διαιτητή αναφέρεται στην αποκαλυπτική κατάθεση μάρτυρα στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κατηγορούμενος είχε καλές σχέσεις με συγκατηγορούμενό του, πλέον, επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο. Μάλιστα, στην κατάθεσή του φέρεται να περιγράφει συνάντηση στο City Link, το 2019, μετά το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα στην Καστοριά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας παρέδωσε στον διαιτητή φάκελο με 5.000 ευρώ. «Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά», φέρεται να είχε πει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σε άλλη συνάντηση, την ίδια χρονιά, στη Βουκουρεστίου, ο κατηγορούμενος, όπως περιγράφει ο μάρτυρας, είχε πει ότι θα φρόντιζε να νικήσει σε έναν αγώνα ο Ιωνικός, κάτι που πράγματι συνέβη. «Εκεί είπε ότι στον αυριανό αγώνα όπου θα ήταν διαιτητής θα κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί, ώστε να κερδίσει ο Ιωνικός, διότι αυτή θα ήταν η έβδομη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκειμένου και οι επόμενοι ιδιοκτήτες που θα εισέρχονταν στην ομάδα, ακόμα και αν η ομάδα δεν τα πήγαινε καλά, με τις επτά νίκες να μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία. Του απάντησα ότι εγώ δεν έχω διάθεση να δώσω ούτε ένα ευρώ για τον Ιωνικό, δηλαδή του ξεκαθάρισα ότι δεν θα του έδινα χρήματα, και τότε επενέβη ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και είπε ότι «αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο». Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε. Στο παιχνίδι, όντως, κερδίσαμε» φέρεται να κατέθεσε.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Τη σκυτάλη των απολογιών των κατηγορουμένων, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, παίρνει στη συνέχεια ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.