Νέα δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την Pizza Fan έρχονται στο φως μετά την αστυνομική επιχείρηση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Η υπόθεση αφορά οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονταν οι ιδιοκτησιακές σχέσεις των επιχειρήσεων και ο ρόλος συγκεκριμένων στελεχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αφορούν τον Mr Pizza Fan, Κωνσταντίνο Αντάρα, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να έχει συγκεντρώσει η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, εμφανιζόταν ως υπάλληλος στις επιχειρήσεις που στην πραγματικότητα ανήκαν στον ίδιο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη μητρική εταιρεία φέρεται να κατείχε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών βρισκόταν σε κυπριακή εταιρεία.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει 126 πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και στελέχη που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση. Καθοριστική θέση φέρεται να είχε ο διευθυντής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συντόνιζε τη λειτουργία του «κεράσματος». Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος ήταν επίσης διαχειριστής του συστήματος που χρησιμοποιούσαν οι πιτσαρίες.

Η ταυτόχρονη επιχείρηση και τα χρήματα που κατασχέθηκαν

Η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη εννέα προσώπων που φέρονται να αποτελούσαν βασικά στελέχη του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Οι αστυνομικοί έδρασαν ταυτόχρονα, ενώ οι υπόλοιπες συλλήψεις ακολούθησαν σε δεύτερο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, οι έρευνες στις κατοικίες των εννέα συλληφθέντων έγιναν την ίδια ώρα, με στόχο να μην υπάρξει δυνατότητα ενημέρωσης των εμπλεκομένων από το ένα πρόσωπο στο άλλο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Από αυτά, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκε στη βίλα του Mr Pizza Fan στην Εκάλη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο πολυτελών αυτοκινήτων, μιας Porsche και μιας Mercedes.

Η οικονομική ζημία που φέρεται να έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με την υπόθεση να εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες κατοικίες, καθώς και σε καταστήματα franchise του ομίλου.

Ανάμεσα στα ευρήματα που καταγράφηκαν κατά τις έρευνες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπλα, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Οι έλεγχοι στα κεντρικά γραφεία και η αδυναμία εκτέλεσης παραγγελιών

Στις 10:00 το πρωί, αστυνομικοί που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας έλαβαν καταθέσεις από εργαζομένους και προχώρησαν στην παραλαβή των κινητών τηλεφώνων τους για τις ανάγκες της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τους συγκεκριμένους εργαζομένους δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.

Την ίδια ώρα, η λειτουργία της Pizza Fan έχει επηρεαστεί από την αστυνομική επιχείρηση, καθώς το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας παραμένει εκτός λειτουργίας από τη στιγμή της εφόδου. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω του συστήματος.

Οι εργαζόμενοι προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της εταιρείας χωρίς να γνωρίζουν πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, αλλά και εάν αυτό θα καταστεί δυνατό μέσα στην ημέρα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί να αφορούν τόσο την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων όσο και τον ρόλο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.