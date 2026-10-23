Με την απολογία ενός εκ των κατηγορουμένων διαιτητών στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, ανοίγει σήμερα ο κύκλος των εξηγήσεων ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, πρώην πλέον, διαιτητή, εντοπίστηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ και τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος, δασολόγος στο επάγγελμα, αρνείται όσα του αποδίδονται και ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα παραστατικά που αφορούν την προέλευση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Το όνομα του συγκεκριμένου διαιτητή αναφέρεται στην αποκαλυπτική κατάθεση μάρτυρα στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κατηγορούμενος είχε καλές σχέσεις με συγκατηγορούμενό του, πλέον, επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο. Μάλιστα, στην κατάθεσή του φέρεται να περιγράφει συνάντηση στο City Link, το 2019, μετά το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα στην Καστοριά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας παρέδωσε στον διαιτητή φάκελο με 5.000 ευρώ. «Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά», φέρεται να είχε πει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σε άλλη συνάντηση, την ίδια χρονιά, στη Βουκουρεστίου, ο κατηγορούμενος, όπως περιγράφει ο μάρτυρας, είχε πει ότι θα φρόντιζε να νικήσει σε έναν αγώνα ο Ιωνικός, κάτι που πράγματι συνέβη. «Εκεί είπε ότι στον αυριανό αγώνα όπου θα ήταν διαιτητής θα κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί, ώστε να κερδίσει ο Ιωνικός, διότι αυτή θα ήταν η έβδομη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκειμένου και οι επόμενοι ιδιοκτήτες που θα εισέρχονταν στην ομάδα, ακόμα και αν η ομάδα δεν τα πήγαινε καλά, με τις επτά νίκες να μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία. Του απάντησα ότι εγώ δεν έχω διάθεση να δώσω ούτε ένα ευρώ για τον Ιωνικό, δηλαδή του ξεκαθάρισα ότι δεν θα του έδινα χρήματα, και τότε επενέβη ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και είπε ότι «αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο». Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε. Στο παιχνίδι, όντως, κερδίσαμε» φέρεται να κατέθεσε.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Τη σκυτάλη των απολογιών των κατηγορουμένων, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, παίρνει στη συνέχεια ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.