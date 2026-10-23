Στη σύλληψη ενός 18χρονου με καταγωγή από τη Συρία προχώρησαν αστυνομικοί σήμερα, Παρασκευή 23/10 τα ξημερώματα γύρω στις 3:00, μετά από καταδίωξη στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, ο 18χρονος επέβαινε σε κλεμμένο Ι.Χ. μαζί με ένα ακόμη άτομο. Οι δύο τους φέρονται να είχαν αφαιρέσει το όχημα νωρίτερα το ίδιο βράδυ, ενώ κατά την κίνησή τους στην οδό Κουντουριώτου κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Έπειτα, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και άρχισαν να τρέχουν στα στενά των Λαδάδικων, προσπαθώντας να διαφύγουν από τους αστυνομικούς.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε και την προσπάθειά του να επιτεθεί στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για κλοπή κατά συναυτουργία, επικίνδυνη οδήγηση και αντίσταση, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.