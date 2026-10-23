Για σωρεία αδικημάτων κατηγορείται ένας 43χρονος που συνελήφθη χθες, Πέμπτη 22/10 αργά το βράδυ μετά από καταδίωξη, κατά την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του αστυνομικούς, στην περιοχή της Παλλήνης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 23:20, στη συμβολή της Λ. Σπάτων με την οδό Λεονταρίου στην Παλλήνη, έγινε αντιληπτός ένας άνδρας που αφαιρούσε υλικά από νεοανεγειρόμενη οικοδομή.

Ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο όπου τον εντόπισε ως οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου και του έκανε σήμα για έλεγχο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ι.Χ. προσπάθησε να εμβολίσει τις μηχανές της ΔΙΑΣ.

Τελικά, μετά από λίγα λεπτά το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός, που όπως προέκυψε είναι ημεδαπός 43 ετών και οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα Ασφάλειας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν οικοδομικά υλικά και διαρρηκτικά εργαλεία.