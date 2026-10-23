Ευνοϊκά «σφυρίγματα», τεχνικές ποινές, αποβολές προπονητών αλλά και εξαφάνιση διαιτητών που δεν συνεργάζονταν, οτιδήποτε χρειαζόταν για να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα αγώνων μπάσκετ περιγράφονται στις αποκαλυπτικές καταθέσεις των δύο μαρτύρων που θεωρούνται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης που προκάλεσε σεισμό.

«Σκόνη και θρύψαλα… Να αισθανθούν τι σημαίνει σοκ και δέος!!» φέρονται να ήταν μερικές μόνο από τις εντολές του κατηγορούμενου, πλέον, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελου Λιόλιου, σύμφωνα με τους μάρτυρες, για να καμφθούν πιθανές αντιστάσεις και να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο εν ενεργεία διαιτητής που προσήλθε και κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας δίνοντας, μάλιστα, λίστα με αγώνες που όπως λέει χειραγωγήθηκαν και τώρα ελέγχονται, ενώ εξήγησε τι σήμαινε η φράση «σκόνη και θρύψαλα» που αποδίδεται στον κ. Λιόλιο και του μετέφερε συνεργάτης του. «Η «σκόνη» σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση «σκόνη και θρύψαλα» εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους» κατέθεσε.

Ο μάρτυρας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, υποστήριξε πως δεν έλαβε χρήματα για τις εξυπηρετήσεις που έκανε αλλά την υπόσχεση πως θα παίξει σε αγώνες Α1. Ο διαιτητής φέρεται να κατέθεσε πως «είναι πολλοί οι αγώνες που αλλοιώθηκαν» περιγράφοντας πως στόχος ήταν «είτε να κερδίσει μία ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, λόγου χάριν, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να φτιάξει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές».

Ο μάρτυρας εξέφρασε τη θέση πως «Από τότε που ανέλαβε ο κ. Λιόλιος τη διοίκηση της ΕΟΚ, ήταν δεδομένη η παρέμβασή του στα μέλη της ΚΕΔ…».

Χρήματα τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος ομάδας μπάσκετ της Β΄ κατηγορίας φέρεται να μιλά ανοικτά για χρήματα που διακινήθηκαν ακόμη και μέσα σε χαρτοπετσέτες, ενώ η «ταρίφα» για τους διαιτητές, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν 5.000 ευρώ.

Ο επιχειρηματίας στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχεται πως δωροδοκήθηκε για να βοηθήσει τον Προμηθέα Πατρών να ανέβει κατηγορία, την περίοδο που πρόεδρος της ομάδας ήταν ο Ευάγγελος Λιόλιος. «Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα», φέρεται να του είπε τότε ο κ. Λιόλιος. Μάλιστα, είχε προτείνει να του δώσει 150.000 ευρώ για να πάνε τα παιχνίδια 3-2 ώστε «να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα».

Όταν τελικά η ομάδα του μάρτυρα έγινε επίσημα γνωστό ότι δεν θα ανέβει κατηγορία, ο κ. Λιόλιος, όπως κατέθεσε, επικοινώνησε μαζί του για να του δώσει τα χρήματα. «Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ). Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει, Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα» κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας.

Η στρατολόγηση των διαιτητών

Πρόσωπα «κλειδιά» αποτελούσαν οι διαιτητές που συνεργάζονταν και με τα «σφυρίγματά» τους είχαν τη δυνατότητα να καθορίσουν το αποτέλεσμα των αγώνων. Εκείνοι που δεν ανήκαν στη σφαίρα επιρροής του Ευάγγελου Λιόλιου, σύμφωνα με το μάρτυρα, «δεν ορίστηκαν ποτέ σε αγώνα, εξαφανίστηκαν από το μπάσκετ». Η «άτυπη στρατολόγηση» των διαιτητών είχε ξεκινήσει, όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας, πριν τις εκλογές στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. «Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πώς θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν και πώς θα ξεκινήσουμε μία άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Γινόταν παρέλαση διαιτητών στο γραφείο του κατηγορούμενου συνεργάτη του κ. Λιόλιου… Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός Πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».

Ο μάρτυρας περιγράφει και περιπτώσεις που ο Βαγγέλης Λιόλιος δυσανασχετούσε με απαιτήσεις διαιτητών που συνεργάζονταν. Μια από αυτές ήταν όταν δύο διαιτητές ζήτησαν ως δώρο να κάνουν spa στο Προμηθέας Παρκ. «Ο Λιόλιος εκνευρίστηκε πάρα πολύ και είπε: «είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένας να βγάλει φωτογραφία θα καταστραφούμε. Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα spa» ανέφερε ο μάρτυρας μεταφέροντας την αντίδραση του κατηγορούμενου ενώ μίλησε και για το καλοκαίρι του 2018. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, μόλις η κατηγορούμενη διαιτητής είδε ότι είχε ανεβάσει φωτογραφία του από το Costa Navarino του ζήτησε να κλείσει και για εκείνη. «Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: «με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Navarino;». Είπα «θα σ’ το κανονίσω» και πήρα τηλέφωνο τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, του εξιστόρησα τι έγινε, και μου είπε “κανόνισέ το- τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά- μισά”. Την κράτηση την έκανα 27-7-2018, για διαμονή 6-9-2018 έως 9-9-2018 με κόστος 351,70 τη βραδιά. Η διαιτητής, μετά τη διαμονή της, με ευχαρίστησε πολύ για το δώρο» φέρεται να κατέθεσε.

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο μάρτυρας περιγράφει συναντήσεις με διαιτητές πριν από αγώνες. Σε έναν από αυτούς, το 2018, αποβλήθηκε ο τότε προπονητής του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης ως «δώρο» για την καλή… συνεργασία. «Συναντηθήκαμε στο Intercontinental με τον έναν από τους δύο διαιτητές του αγώνα και μου ζήτησε προκαταβολή το ποσό των 5.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι ελέγχει και τον δεύτερο διαιτητή τον οποίον εγώ δεν συνάντησα ποτέ. Επειδή είχα πάει έτοιμος, είχα πάρει χρήματα μαζί μου, του τα έδωσα σε ένα φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα, προκειμένου να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε «στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις». Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές, πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ. Γιαννάκη. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι. Οι οπαδοί της Λάρισας χειροκρότησαν τον κ. Γιαννάκη κατά την έξοδό του, αναγνωρίζοντας το άδικο της τιμωρίας του».

Οι τεχνικές ποινές και η ρήτρα του Γιώργου Μπόγρη

Σύμφωνα με το μάρτυρα, με τη μέθοδο των τεχνικών ποινών που επέβαλαν οι διαιτητές, μετά από εντολή του τότε προέδρου του Προμηθέα, είδε την πόρτα της εξόδου από την ομάδα ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης ο οποίος είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Ο κ. Λιόλιος, όπως φέρεται να κατέθεσε ο μάρτυρας, δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοση του παίκτη και αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ρήτρα. «Ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπορείς» ισχυρίστηκε πως του διαμηνύθηκε. «Εγώ είπα ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά ζήτησα λίγο χρόνο, για να μιλήσω με τον μάνατζερ του. Όταν επικοινώνησα με εκείνον, έγινε έξαλλος, είπε ότι δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες και ότι οι αποφάσεις στις καριέρες των παικτών είναι σοβαρές και δεν μπορεί να τις αλλάζει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου. Το επόμενο πρωί, πάω και ενημερώνω τον κατηγορούμενο επιχειρηματία ο οποίος μου κουνάει το συμβόλαιο του κ. Μπόγρη, τονίζοντάς μου ότι αν λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Εκεί, εμφανίζεται ο κατηγορούμενος σήμερα σύμβουλος στην ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας, και μου λέει «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα». Στον επόμενο αγώνα, ο κατηγορούμενος κυκλοφορούσε με ένα βίντεο, στο οποίο φαινόταν η διαιτητής του αγώνα να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στο Γιώργο Μπόγρη». Στις 5 Δεκεμβρίου του 2019 λύθηκε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον Προμηθέα ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος πληρώθηκε για το χρονικό διάστημα μέχρι το Φεβρουάριο του 2019.