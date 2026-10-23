Για την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του διαιτητή μπάσκετ Πέτρου Παπαπέτρου στην Κατερίνη, με τις Αρχές να εντοπίζουν και να κατάσχουν το ποσό των 820.650 ευρώ σε μετρητά, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 23/10 η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου ο διαιτητής και η σύζυγός του συνεργάστηκαν με τις Αρχές και ο ίδιος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στην κατοικία του.

«Αναμένουμε εντολές από τον ανακριτή για το πώς θα προχωρήσει η υπόθεση»

«Εμείς ουσιαστικά πραγματοποιήσαμε τις συλλήψεις, καθώς η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα. Δεν ενεπλάκη κάποια υπηρεσία της αστυνομίας. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουμε κατασχέσει χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα αλλά και κινητά τηλέφωνα, αναμένουμε από εδώ και πέρα εντολές από τον αρμόδιο ανακριτή για το αν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε κάποια ανακριτική πράξη, είτε αυτή είναι άρση είτε επεξεργασία των κινητών τηλεφώνων στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν αυτά τα έξι άτομα. Έξι εντάλματα μας δόθηκαν. Θα πραγματοποιήσουμε και άλλες συλλήψεις, σε περίπτωση που ζητηθεί φυσικά», ανέφερε μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το σκάνδαλο «Basket gate» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.