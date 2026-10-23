Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 21χρονη από την Πάρο, που νοσηλεύεται στο Τζάνειο και είχε πέσει σε κώμα έπειτα από χρήση παράνομης ουσίας. Η κοπέλα ανέλαβε όλη την ευθύνη για το συμβάν και είπε ότι ο φίλος της δεν γνώριζε τίποτα.

Ειδικότερα, μέσα από το δωμάτιο του Τζάνειου νοσοκομείου στο οποίο έχει μεταφερθεί μετά τη ΜΕΘ η κοπέλα είπε πως προμηθεύτηκε την ουσία την οποία κατανάλωσε το μοιραίο βράδυ μερικούς μήνες πριν σε ένα rave party στο οποίο είχε πάει.

Όπως τόνισε η κοπέλα στο Mega εκείνο το βράδυ, μαζί με τον φίλο της και το φιλικό ζευγάρι που περνούσαν ωραία στο σπίτι, αποφάσισε να πάρει αυτή την ουσία, να την αναμείξει με κάποιο αναψυκτικό και στη συνέχεια να καταναλώσει πολλά ml από αυτή την ουσία.

Πρόκειται για την ουσία G, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η οποία έχει μία δράση ανάλογα με τη διάθεση του καθενός.

Μάλιστα όταν αποφάσισε να την καταναλώσει, γνώριζε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη λάβει μαζί με αλκοόλ. Την ανακάτεψε με αναψυκτικό και ισχυρίζεται πως ο φίλος της δεν την είδε καν, την ώρα που το έκανε αυτό. Δεν γνώριζε. Και ότι αν την είχε δει θα της έλεγε «τι είναι αυτό που πας να κάνεις;» και θα την απέτρεπε.

«Καταναλώθηκαν ουσίες σε υγρή μορφή»

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία τόνισε πως «καταναλώθηκαν ουσίες σε υγρή μορφή».

«Η ενημέρωση που μας έδωσαν οι εμπλεκόμενοι είπε πως η εν λόγω ναρκωτική ουσία σε συνδυασμό με άλλη ναρκωτική ουσία ή αλκοόλ θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή την κατάσταση» δήλωσε.