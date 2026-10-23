Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση με τις καταγγελίες για διαφθορά, παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέλυσε τις νομικές πτυχές της υπόθεσης, εστιάζοντας στις κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, στα στοιχεία που φέρονται να έχουν συγκεντρώσει οι αρχές και στις πιθανές ποινικές συνέπειες για τους εμπλεκομένους.

«Τα θεριά, όταν έχουν απέναντί τους τον νόμο και την εισαγγελία, είναι γατάκια. Βέβαια τα γατάκια τα αγαπάω πάρα πολύ. Ακόμα, είμαστε στην αρχή. Η έρευνα συνεχίζεται. Κατηγορούνται, όμως, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας πάντοτε. Κατηγορούνται για κακούργημα, το οποίον εάν καταδικαστούν, η προβλεπόμενη ανώτερη ποινή είναι έως δέκα χρόνια κάθειρξη. Το γεγονός ότι κλήθηκαν σε απολογία με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως σημαίνει πολλά. Κατά κανόνα, με τη δικιά μου εμπειρία, όποτε ο ανακριτής, αφού ακούσει και τον εισαγγελέα, εκδώσει ένταλμα συλλήψεως για απολογία, κατά κανόνα ακολουθεί προσωρινή κράτηση. Είναι ένα πολύ βαρύ μέτρο, όταν ο ανακριτής λέει ότι εδώ δεν θα τους καλέσω να έρθουν να απολογηθούν, αλλά θα εκδώσω ένταλμα συλλήψεως. Συμβαίνει όταν υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: πρώτον, είναι επικίνδυνοι τελέσεως άλλων αδικημάτων και ύποπτοι φυγής. Και υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τα κακουργήματα, για τα οποία κατηγορούνται. Άρα “παίζει” και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης, γιατί προηγήθηκε η σύλληψη», είπε αρχικά.

«Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, έτσι, δεν είναι ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε κλήτευση του εισαγγελέα. Τουλάχιστον δημοσιογραφικά, γιατί δεν μπορώ να έχω γνώση ιδιωτική. Βγήκε ένταλμα συλλήψεως ακολουθώντας μια διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Δεν είναι ότι περιφρόνησαν τον εισαγγελέα. Σας είπα τις τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου ο ανακριτής να εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Είναι το έσχατο δικονομικό μέτρο καταναγκασμού του ανθρώπου το ένταλμα συλλήψεως. Αλλά σας λέω ότι δεν ισχύει ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε κλήτευση του εισαγγελέα», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Το ένταλμα συλλήψεως το σκαλοπάτι για την προσωρινή κράτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι 100% θα προφυλακιστούν, αλλά στην κατηγορία υπάρχει κατ’ εξακολούθηση τέλεση του αδικήματος. Υπάρχει δήλωση του υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λέει ότι η αστυνομία ακόμα διερευνά αυτή την υπόθεση. Η ανακρίτρια σίγουρα θα καλέσει άλλους ανθρώπους. Και συνηθίζω να λέω πάντοτε ότι και οι διαιτητές, οι οποίοι δυστυχώς δεν ήταν σωστοί στα καθήκοντά τους και έχουν δωροδοκηθεί, ήταν μέρος αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ουσιαστικά θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του μπάσκετ, έχουν την δυνατότητα, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο του ’99, να πάνε στην ανακρίτρια, να πάνε σε εισαγγελείς και να βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική κάθαρση, κάθαρση σε όλο το μήκος και πλάτος αυτής της υπόθεσης και δεν θα έχουν και ποινικές συνέπειες. Και ακούμε ότι είναι και άλλοι διαιτητές οι οποίοι έχουν ήθελαν να συνεργαστούν. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες, η εμπειρία μου πάλι δείχνει ότι “εκ των έσω” γίνεται η κάθαρση. Αποφασίζουν κάποιοι, αποφασίζουν κάποιοι να μιλήσουν, διασφαλίζονται εκείνη τη στιγμή την ποινική “ασυλία” τους».

Για όσα ισχυρίζεται η πλευρά του Ευάγγελου Λιόλιου περί σκευωρίας: «Για σκευωρία μίλησαν και τον Απρίλιο του ’26, όταν πήραμε την απόφαση ως ΚΑΕ Αμαρουσίου και υπάρχει και ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα, ο Δήμος Στασινόπουλος, που λέει “θα τα βάλουμε με τα τότε θηρία”. Τον Απρίλιο. Τότε είπαμε εμείς ότι έχουμε στοιχεία ότι ο κ. Λιόλιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του, μιας ομάδας ιστορικής στην Πάτρα και μας λέγανε και τότε για σκευωρία. Και όταν φέραμε εμείς τα μηνύματα του κ. Λιόλιου, που έδειχνε ότι είναι του Προμηθέα Πατρών ο ιδιοκτήτης, πάλι έλεγε ότι είναι σκευωρία και πάλι έκανε μήνυση κατά των στελεχών του Αμαρουσίου ότι παραβίασαν το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα. Ήταν γνωστό τοις πάσι, αλλά ο κύριος μιλάει για σκευωρία. Μιλάγανε και τότε για σκευωρία και όμως απεδείχθη και με μηνύματα δικά του κυρίου Λιόλιου. Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι ο κατήγορος του κ. Λιόλιου είναι ο εαυτός του και τα μηνύματα του. Οι συγκεκριμένοι που εμπλέκονται τώρα με μηνύματα γραπτά φαίνεται η δράση τους. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν αυτά τα μηνύματα. Είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα. Κάνουν αγώνα να μη ληφθούν υπόψη και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά είναι νόμιμα αποδεικτικά».

Και συνέχισε ο κ. Δημητρακόπουλος: «Υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία αντί να έχουν φέρει ως ελεγχόμενο πειθαρχικά τα όργανα τα αθλητικά, πειθαρχικό έλεγχο μπορούν να κάνουν. Ποινικό έλεγχο κάνουν μόνο οι εισαγγελικές αρχές. Υπάρχει η Επιτροπή Φίλαθλου ιδιότητας που αντί να φέρει κατηγορούμενο τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος, αντί να πάρουν τον κύριο ως κατηγορούμενο διότι παραβιάζει το φίλαθλο πνεύμα, έχουν ως κατηγορούμενο τον καταγγέλλοντα που χάρη στις καταγγελίες του Δήμου Στασινόπουλου αυτό το κύκλωμα αυτή τη στιγμή έχει εξαρθρωθεί. Στη σύγκρουση των θηρίων με τον νόμο επικρατεί ο νόμος. Αυτό είναι το μήνυμα που μου δίνει και σε μένα δύναμη. Και ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα σαν δικηγόρος και θα τον πάμε μέχρι τέλους. Και όταν λέω μέχρι τέλους, θα πρέπει να συγχαρώ και τον κύριο Βρούτση 100%, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, που την καταγγελία τη δικιά μας, αυτός τη διαβίβασε στην Εισαγγελία. Εγώ δεν απευθύνθηκα στην Εισαγγελία γιατί μιλούσα για πειθαρχικό αδίκημα. Έγινε έρευνα και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι εδώ δεν έχουμε κουτσομπολιά, καταθέσεις, εδώ δεν έχουμε το λόγο του ενός απέναντι στον άλλο. Εδώ, έχουμε γραπτά μηνύματα που στήνανε ακόμα και στα σχολικά πρωταθλήματα τα αποτελέσματα για να μπορέσουν κάποιοι να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις και τα υπόλοιπα παιδάκια να δίνουν αγώνα όπως δώσαμε και εμείς για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο με εξετάσεις. Ήταν αδίστακτοι».

«Τα στοιχεία της δικογραφίας σιγά-σιγά τώρα που πιστεύω θα αναδειχθούν, θα βγουν στη δημοσιότητα τα μηνύματα που θα είναι συγκλονιστικά. Με την έννοια φαντάζεστε τώρα να είναι σε εξέλιξη αγώνας και το δεξί χέρι του κυρίου προέδρου της καλαθοσφαίρισης, να μιλάει με το διαιτητή και να του λέει “τώρα θα παίξεις έτσι, μετά θα παίξεις διαφορετικά”. Διότι εδώ υπάρχει και στοιχηματισμός. Δηλαδή όλα τα αδικήματα που προβλέπει ο αθλητικός νόμος προκύπτουν από μηνύματα των εμπλεκομένων. Γι αυτό εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης», πρόσθεσε ο γνωστός ποινικολόγος.

Όπως ξεκαθάρισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «ρητά και κατηγορηματικά, έχοντας μια εικόνα της δικογραφίας, δεν υπάρχει εμπλοκή κανενός πολιτικού προσώπου. Όπως και επειδή εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ηγέτης του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, έκανε καταγγελίες κατά συγκεκριμένων διαιτητών, οι οποίοι τώρα όλοι εμπλέκονται με στοιχεία. Από την άλλη την πλευρά όμως, επειδή κυκλοφορούν φήμες, πρέπει να το πω είμαι ακριβοδίκαιος κατά του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου που είναι οι ηγέτες στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριμένες κατά των δύο αδελφών. Βέβαια, όλα είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε με αγωνία να δούμε και τα στοιχεία, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω τα στοιχεία όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν απόρρητη η έρευνα του εισαγγελέα. Τώρα θα τα μάθουμε και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο προκειμένου να πετύχουμε αυτούς τους ανθρώπους που αντί να χυτεύουμε και στους νέους ανθρώπους τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, “δίδασκαν” ότι αν έχεις ας πούμε το μέσον και μπορώ να σε σπρώξω, τα καταφέρνεις. Με στημένες καταστάσεις κανένας δεν μπορεί στη ζωή του να διακριθεί. Θα πρέπει να μελετήσουν, να έχουν συγκρότηση και να δίνουν μάχες για να κερδίσουν, όχι διά της πλαγίας οδού».

«Δεν υπάρχει νόμος που σε τυχόν κακουργηματική δίωξη να εκπέσεις του αξιώματός σου – Να μη διακοπεί το πρωτάθλημα»

Για την έρευνα και τα χρήματα που βρέθηκαν στους διαιτητές: «Η έρευνα η οποία διεξάγεται είναι όλη στην περίοδο που ήταν πρόεδρος ο κύριος Λιόλιος. Από το 2020-21 νομίζω. Δεν ξέρω ακόμα μέχρι πού έφτασε ο εισαγγελέας. Αυτό που πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούνε σήμερα. Νομικά δεν απαγορεύεται να έχεις στο σπίτι σου όσα χρήματα θέλεις. Βέβαια, δίνω μια συμβουλή. Όποιος έχει χρήματα στο σπίτι του μετρητά, αυτός που καθαρίζει το σπίτι σίγουρα θα το μεταφέρει και σε τρίτους θα είναι θύμα ληστείας. Γιατί όταν κάποιος έχει χρήματα πολλά στο σπίτι του, το μαθαίνουνε από διάφορους ληστές και μπαίνουν στο σπίτι του. Είναι λάθος. Βέβαια, δεν είναι παράνομο. Διότι αν αποδείξει ότι πράγματι αυτά τα οχτακόσια πενήντα χιλιάρικα τα είχε μετρητά στο σπίτι του από νόμιμη αιτία και είναι και φορολογημένα, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια, η απορία είναι γιατί κρατάς 850 χιλιάδες στο σπίτι σου και δεν τα έχεις πάει να τα καταθέσεις στην τράπεζα. Μπορεί να προκύψουν και άλλες κατηγορίες. Θα ερευνηθεί και πιστεύω ότι αν αποδείξει ότι είναι νόμιμα και φορολογημένα δε θα έχει πρόβλημα. Βέβαια και 850.000 στο σπίτι σου είναι υπερβολικό το νούμερο και επικίνδυνο να το έχεις. Οι θυρίδες κατάσχονται, ενώ στο σπίτι σου δε φαντάζεσαι ότι θα έρθει κάποιος κάποια στιγμή να σε ψάξει. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή υποστήριξη κατηγορίας. Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι σε δεινή κατάσταση. Δεν είναι το Μαρούσι αυτή τη στιγμή διάδικο στην υπόθεση. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια, έναν αγώνα. Άρχισε να ανθίζει αυτή η προσπάθεια».

«Κάνω και μια δημόσια έκκληση τουλάχιστον να μη διακοπεί το πρωτάθλημα. Να παίζουμε μπάσκετ γιατί μας αρέσει να το βλέπουμε το μπάσκετ. Και βέβαια όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι, έχει και τη δυνατότητα η κυρία ανακρίτρια, εάν δεν διατάξει την προσωρινή κράτηση, μπορεί να βάλει έναν όρο να μην ασχολούνται μέχρι να κριθεί αυτή η υπόθεση αμετάκλητα με το μπάσκετ.

Για το αξίωμα του Βαγγέλη Λιόλιου: «Αυτή τη στιγμή με βάση τη νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή διάταξη που λέει ότι αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος σου, κακουργηματική, εκπίπτεις. Μπορεί να είναι θεωρητικά πρόεδρος. Μπορεί να πάει πάλι στην θέση του και να διοικεί το πρωτάθλημα και φαντάζεστε τι θα φέρει. Αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζω την κατηγορία. Αν ήμουν υποστηρίζων την κατηγορία, θα έδινα μάχη για να είναι μέσα. Αλλά επειδή δεν είμαι, αν αφεθεί ελεύθερος, τουλάχιστον να του απαγορευτούν να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει να μη φοβάται τα θηρία. Να έχουν όπλο τους το νόμο και να δίνουν μάχες».