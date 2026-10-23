Χειροπέδες στην 54χρονη που είχε μετατρέψει το σπίτι της σε… ζωολογικό κήπο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, πέρασαν οι Αρχές, καθώς στην οικία αλλά και σε άλλους χώρους είχε πάνω από 200 ζώα.

Στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αστυνομικοί του τμήματος Θέρμης από κοινού με κλιμάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θέρμης, μετέβησαν σε οικία 54χρονης ημεδαπής, όπου παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, διενήργησαν αυτοψία.

Η 54χρονη τόσο στο σπίτι της στον Λόφο Θέρμης όσο και σε 10 υπαίθριους χώρους που διαχειριζόταν, διαπιστώθηκε να διαβιούν 212 ζώα, για τα οποία δεν εξασφαλίζονταν οι προβλεπόμενες και αυτονόητες συνθήκες διαβίωσης.

Πρόκειται για 127 σκύλους, 73 γάτες και 12 κατσίκες, που βρέθηκαν σε ακάθαρτους και ρυπαρούς χώρους, στερούμενα άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος.

Η 54χρονη συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν σε διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης των ζώων με τις καταχωρήσεις του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και μετέπειτα αστυνομικοί σε περαιτέρω διοικητικές ενέργειες.