Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που γίνονται γνωστά και αφορούν την απάτη που είχε στήσει ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan που έκρυβε 1 εκατομμυρίου ευρώ σε δωμάτιο-κρύπτη στο σπίτι του.

Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που θα τους δώσει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων και οι έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν δει το «φως» το σύστημα βασιζόταν στη χρήση ειδικού λογισμικού, μέσω του οποίου παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες εμφανίζονταν στα ταμεία ως «κεράσματα».

Πώς λειτουργούσε το κόλπο με τις πίτσες

Η πρακτική φέρεται να λειτουργούσε ως εξής: ο πελάτης έκανε την παραγγελία του, πλήρωνε κανονικά το αντίτιμο των προϊόντων με μετρητά, όμως στο σύστημα του καταστήματος μέρος της παραγγελίας καταχωριζόταν ως δωρεάν προσφορά. Έτσι, η αξία που εμφανιζόταν στα ηλεκτρονικά στοιχεία της επιχείρησης ήταν μικρότερη από το ποσό που είχε πραγματικά εισπραχθεί.

Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης αγόραζε τρεις πίτσες και πλήρωνε ολόκληρη την παραγγελία με μετρητά, μία από αυτές φέρεται να μπορούσε να εμφανιστεί στο σύστημα ως «κέρασμα», παρότι δεν είχε δοθεί δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αποδιδόταν ο ΦΠΑ από το 2022 έως σήμερα.

Η υπόθεση φέρεται να αφορά συναλλαγές από το 2022 έως σήμερα, ενώ η έκταση της πιθανής φορολογικής ζημίας αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ, με κάποιες πληροφορίες να ανεβάζουν αυτό το ποσό πάνω από το 1 εκατομμύριο. Παράλληλα, κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα.