Σοβαρές είναι οι αναταράξεις που έχει προκαλεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η υπόθεση που αφορά τη χειραγώγηση αγώνων και εμπλοκή παραγόντων και διαιτητών. Νέες μαρτυρίες έχουν έρθει στο «φως» και αποκαλύπτουν το σκάνδαλο με τους εμπλεκόμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Σήμερα, Παρασκευή 23/10 ανοίγει με τον κύκλο των απολογιών που ξεκινούν, η κύρια ανάκριση για την υπόθεση με πιθανό ενδεχόμενο να διευρυνθεί, κατά την πορεία της έρευνας, ο κύκλος των εμπλεκομένων προσώπων.

Ο πρώτος εκ των έξι κατηγορουμένων, πρώην διαιτητής, θα περάσει το μεσημέρι το ανακριτικό κατώφλι με τους υπόλοιπους να αναμένουν για τις απολογίες τους την Κυριακή, οπότε θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ευάγγελος Λιόλιος και ο επιχειρηματίας θεωρούμενος συνεργάτης του και την Δευτέρα, που θα απολογηθούν η εν ενεργεία και οι δύο πρώην διαιτητές.

Ο κατηγορούμενος που απολογείται σήμερα, καλείται να δώσει απαντήσεις για στοιχεία της δικογραφίας που τον εμπλέκουν σε χειραγώγηση συγκεκριμένων αγώνων, καθώς και για το χρηματικό ποσό των 820 χιλιάδων ευρώ που φέρεται να βρέθηκαν στην έρευνα στην οικία του. Ο ίδιος μέσω της υπεράσπισής του, υποστηρίζει ότι προσκομίζει στον δικαστικό λειτουργό παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες που δικαιολογούν το ποσό.

Τα στημένα παιχνίδια και η άνοδος κατηγορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας που έχει πλέον στα χέρια του ο 9ος Τακτικός Ανακριτής, αναδεικνύουν σειρά στοχευμένων ενεργειών παρέμβασης σε περίπου 50 αγώνες μπάσκετ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται με διάφορους τρόπους είτε να «ανέβαζαν» κατηγορία ομάδες, είτε να τις κρατούσαν στάσιμες.

Όπως φαίνεται, μεταξύ των αγώνων που είναι στο επίκεντρο της έρευνας με ποινική εμπλοκή των κατηγορουμένων, είναι παιχνίδια του «Προμηθέα Πατρών» στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο κατά τη δικογραφία βασικός κατηγορούμενος, θεσμικός επικεφαλής στο μπάσκετ, Ευάγγελος Λιόλιος.

Στα επίμαχα παιχνίδια συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, κατά περίπτωση, τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στο υλικό δικογραφία, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να συνεννοούνται ώστε να ανακοπεί πιθανή άνοδος κάποιων ομάδων. Σε ένα τέτοιο μήνυμα, κατηγορούμενος, δηλώνει για συγκεκριμένη ομάδα ότι «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει» γιατί «θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Από κατάθεση θεωρούμενου σημαντικού μάρτυρα, ένας εκ των δύο που προσήλθαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα, φαίνεται να προκύπτει ότι ένας τρόπος «πληρωμής» διαιτητών σε αντάλλαγμα για το «τι θα σφυρίξουν», δεν ήταν απευθείας χρήματα αλλά ως αμοιβή εξασφάλιζαν συνεχή τοποθέτηση τους σε σημαντικούς αγώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε 30 αγώνες μπάσκετ της Β’ κατηγορίας. Ο μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να παρέδωσε στοιχεία για αγώνες της περιόδου 2018-2026.

Ο δεύτερος σημαντικός μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β΄ κατηγορίας, φέρεται να έχει αναφερθεί σε χρηματικά ποσά που έλαβε για λόγους που εξυπηρετούσαν, τότε, συμφέροντα του βασικού κατηγορούμενου και συγκεκριμένης ομάδας.

Αθώος δηλώνει ο Β. Λιόλιος

Ο Β. Λιόλιος αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται 49 περιπτώσεις δωροδοκίας, όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του προέδρου της Ομοσπονδίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία με συγκεκριμένα πρόσωπα και παράγοντες στον χώρο του μπάσκετ. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, από το 2022 έως το 2026 ο κ. Λιόλιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, πρώην προπονητών και παραγόντων, συγκεκριμένης ομάδας και άλλων προσώπων και όπως αφήνει να εννοηθεί, η εμπλοκή του στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποτέλεσμα σκευωρίας.

Οι μαρτυρίες που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν η συμβολή δύο προσώπων, τα οποία κατέθεσαν στοιχεία σχετικά με καταγγελλόμενες δωροδοκίες διαιτητών, εξασφαλίζοντας τη μη άσκηση δίωξης σε βάρος τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο πρώτος μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα ότι συμμετείχε σε 30 στημένους αγώνες στη δεύτερη κατηγορία αγώνων μπάσκετ. Κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν χρηματίστηκε για αυτούς τους αγώνες, αλλά ότι τον είχε προσεγγίσει ένας εκ των κατηγορουμένων, ο Γιώργος Μαυραγάνης και του είχε εξασφαλίσει παιχνίδια καθώς δεν συμμετείχε απ’ ότι φαίνεται σε πολλούς αγώνες μπάσκετ, με αντίτιμο να σφυρίζει με συγκεκριμένο τρόπο.

Σε ένα από τα μηνύματα που ο μάρτυρας προσκόμισε στον αθλητικό εισαγγελέα, ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να του λέει «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η συγκεκριμένη ομάδα. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Επίσης ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει για έναν σχολικό αγώνα που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο μεταξύ δύο ομάδων, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν στημένος αγώνας.

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης ομάδων μπάσκετ, ανέφερε στον αθλητικό εισαγγελέα μια διαδικτυακή επικοινωνία του με την κατηγορούμενη εν ενεργεία διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα. O μάρτυρας είπε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι είχε ανεβάσει ένα μήνυμά τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από συγκεκριμένο πολυτελές ξενοδοχείο, το Κόστα Ναβαρίνο και ότι σε αυτήν την ανάρτηση η Βασιλική Τσαρούχα του έστειλε ένα μήνυμα «με όλο το θάρρος μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Κόστα Ναβαρίνο;». Ο μάρτυρας καταθέτει ότι τότε προσέγγισε τον επίσης κατηγορούμενο Γιώργο Μαυραγάνη, του είπε «θα το κανονίσω εγώ και ότι θα μοιραστούμε το κόστος της διαμονής» για την κατηγορούμενη Βασιλική Τσαρούχα.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι για έναν συγκεκριμένο αγώνα που έπαιζε η δική του ομάδα με την ομάδα του Προμηθέα Πατρών, που τότε ιδιοκτήτης ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο κατηγορούμενος του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας με αντάλλαγμα 50.000 ευρώ και ότι είπε στον μάρτυρα ότι στον αμέσως επόμενο αγώνα θα βοηθούσε την ομάδα του με τον διορισμό συγκεκριμένων διαιτητών για να ανακτήσει τους βαθμούς που θα χάσει.

Όπως καταθέτει ο μάρτυρας, σε αυτό τον αγώνα μία εκ των διαιτητών που είχε κληρωθεί ήταν η Βασιλική Τσαρούχα, που -σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα- είχε ζητήσει 5.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι το 2016 ο Βαγγέλης Λιόλιος του υποσχέθηκε μέσω τρίτου 100.000 ευρώ προκειμένου η δική του ομάδα να μην ανέβει στην πρώτη κατηγορία και αντιθέτως να ανέβει ο Προμηθέας Πατρών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η δική του ομάδα ήταν πρώτη στη δεύτερη κατηγορία μπάσκετ. Ο ίδιος παραιτήθηκε από την ηγεσία της ομάδας, εκείνη εξέπεσε και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η δεύτερη της βαθμολογίας που ήταν ο Προμηθέας Πατρών και με αυτό τον τρόπο εξασφάλισε την άνοδο στην κατηγορία.

«Παγώνουν» οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ

Σε προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχώρησε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στον απόηχο των αποκαλύψεων.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στην Ομοσπονδία, με αναδρομική ισχύ από το 2024. Παράλληλα, ζητήθηκε η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.