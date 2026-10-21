Τρία άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση εκβίασης που είχε καταγγείλει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, τον Οκτώβριο του 2021. Από τον δήμαρχο είχαν ζητηθεί 40.000 ευρώ, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθεί βίντεο από ιδιωτική του στιγμή, το οποίο είχε καταγραφεί έπειτα από παρακολούθηση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών σε έναν 51χρονο ιδιωτικό ντετέκτιβ, 21 μηνών σε έναν 71χρονο συνταξιούχο και 10 μηνών στην 27χρονη σύντροφο του ντετέκτιβ.

Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκε αυτοδιοικητικός παράγοντας, ο οποίος περιγραφόταν ως πολιτικός αντίπαλος του δημάρχου και κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός στις πράξεις των άλλων τριών.

Η καταγγελία και τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο Παντελής Τσακίρης περιέγραψε όσα βίωσε, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και ο αδελφός του απευθύνθηκαν στην Αστυνομία και στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Οι τρεις καταδικασθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους, ανάλογα με την περίπτωση, για παράνομη βιντεοσκόπηση, εκβίαση κατά συρροή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε μόνο στην 27χρονη. Οι ποινές του ζευγαριού ανεστάλησαν, ενώ η ποινή του 71χρονου μετατράπηκε σε χρηματική, προς 10 ευρώ ημερησίως.

«Χάσαμε τον ύπνο μας», είπε ο αυτοδιοικητικός που αθωώθηκε

Ο αυτοδιοικητικός παράγοντας που αθωώθηκε υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση και αναφέρθηκε στις συνέπειες που είχε για τον ίδιο και την οικογένειά του η εμπλοκή του ονόματός του.

«Η φημολογία περί εμπλοκής μου στην παρακολούθηση με ζημίωσε πολιτικά. Χάσαμε τον ύπνο μας – κι εγώ και η οικογένειά μου», ανέφερε.