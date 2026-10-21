Στη σύλληψη της διεθνούς διαιτητή Βάσως Τσάρουχα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Βάσω Τσάρουχα οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), συνοδευόμενη από αστυνομικούς και χωρίς χειροπέδες.

Εκεί θα κρατηθεί, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Η υπόθεση των φερόμενων στημένων παιχνιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις δικαστικές Αρχές να διερευνούν τις καταγγελλόμενες πρακτικές και τον ρόλο των εμπλεκομένων.