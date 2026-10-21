Απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, εμφάνιση στον χώρο εργασίας της και αποστολή προσωπικών φωτογραφιών στην αδελφή της περιλαμβάνει η υπόθεση ενός 48χρονου κατοίκου Κω, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος πρώην συντρόφου και ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 2 Νοεμβρίου 2026 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου. Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε περίπου 30 γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας στην αδελφή της, χωρίς τη συναίνεσή της.

Οι απειλές μετά τον χωρισμό

Κατά την κατηγορία, οι δύο τους διατηρούσαν σχέση για περίπου έναν χρόνο, από το 2019 έως το 2020. Μετά τον χωρισμό, ο 48χρονος φέρεται να επιχειρούσε επίμονα να επικοινωνήσει μαζί της και να την απειλούσε ότι θα της κάνει κακό και θα τη διασύρει στέλνοντας προσωπικές φωτογραφίες της σε τρίτους.

Τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου 2022, φέρεται να της έστειλε μηνύματα μέσω Facebook και Instagram, απειλώντας ότι θα προωθήσει γυμνές φωτογραφίες της στην αδελφή της και θα τις δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο. Μαζί με τα μηνύματα, σύμφωνα με την κατηγορία, της έστειλε και τις φωτογραφίες.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 8:30 το πρωί, εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας της. Μπροστά σε άλλους εργαζόμενους φέρεται να της είπε «θα σε καταστρέψω», «δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι με άλλον άνδρα» και «θα στείλω γυμνές φωτογραφίες σου στο παιδί σου».

Το επόμενο βράδυ, κατά το κατηγορητήριο, έστειλε περίπου 30 φωτογραφίες με προσωπικό μήνυμα στο Facebook της αδελφής της, η οποία ζει στην Αλβανία. Εκείνη ενημέρωσε τη γυναίκα και διέγραψε αμέσως το υλικό.

Τι βρέθηκε στο κινητό και τι παραδέχθηκε

Μετά τη σύλληψή του από το Τμήμα Ασφαλείας Κω κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και ανατέθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η ανάλυσή του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στη συσκευή δεν εντοπίστηκαν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τη γυναίκα σε πράξη σχετική με τη γενετήσια ζωή της. Βρέθηκαν, ωστόσο, εικόνες στις οποίες εμφανίζεται με εσώρουχα, καθώς και συνομιλία με την αδελφή της, από την οποία προέκυπτε η αποστολή προσωπικών φωτογραφιών.

Στην απολογία του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ο 48χρονος αρνήθηκε τις πράξεις με το υπόμνημά του, ενώ ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχθηκε ότι είχε στείλει 10 έως 15 γυμνές φωτογραφίες στην αδελφή της γυναίκας.

Ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να αποδείξει πως η ίδια επιδίωκε τη συνέχιση της σχέσης, την οποία εκείνος προσπαθούσε να τερματίσει.

«Προειδοποιήσεις» χαρακτήρισε τις απειλές

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι η γυναίκα δεν ήταν πρώην σύντροφός του κατά την έννοια του νόμου, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, είχαν ερωτικές επαφές χωρίς σταθερή σχέση. Τις απειλές τις χαρακτήρισε «προειδοποιήσεις», με σκοπό, κατά τη δική του εκδοχή, να σταματήσει εκείνη να τον ενοχλεί.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγιναν δεκτοί στο στάδιο της παραπομπής. Συνεκτιμήθηκαν η διάρκεια της σχέσης και η δήλωσή του ότι η καταγγέλλουσα ήταν η μόνη ερωτική του σχέση εκείνη την περίοδο.

Ως προς τις «προειδοποιήσεις», κρίθηκε ότι μπορούσε να διακόψει την επικοινωνία με νόμιμα μέσα, ενώ η αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών αξιολογήθηκε ως ένδειξη άρνησης αποδοχής του χωρισμού.

Μέχρι τη δίκη εξακολουθούν να ισχύουν οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν το 2022: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής με τη γυναίκα και την οικογένειά της, καθώς και εγγύηση 1.000 ευρώ.