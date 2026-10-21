Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. και την Πυροσβεστική έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό.

​Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί με πολιτική περιβολή και δύο πολίτες, με τουλάχιστον έναν εκ των τραυματιών να φέρει σοβαρά τραύματα. ​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ελέγχου για υπόθεση ναρκωτικών.

Από την έκρηξη προκλήθηκε και εστία φωτιάς στην είσοδο του κτιρίου και προς τον πρώτο όροφο, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο.

​«Έτρεχαν αίματα, του έδωσα νερό»

​Αυτόπτης μάρτυρας που εργάζεται σε διπλανό χώρο περιέγραψε στην κάμερα του Orange Press Agency τις σκηνές χάους που ακολούθησαν αμέσως μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο:

​«Δουλεύω ακριβώς δίπλα και άκουσα το θόρυβο. Βγήκανε τρεις με πολιτικά ρούχα, αστυνομικοί μάλλον, τραυματίες. Ο ένας πολύ σοβαρά, έτρεχαν τα αίματα και οι άλλοι δύο ήταν κάπως πιο καλά.

​Απ’ ό,τι άκουσα ήταν για ναρκωτικά λέγανε, έλεγχος.

Μέσα μάλλον είχε κάτι σαν πυροκροτητή και συνέχιζε και το πάταγε ο ένας συνέχεια και του λέει ο άλλος “μην το πατάς”, και ο άλλος το πάταγε συνέχεια. Αυτό, και έγινε η έκρηξη μάλλον.

[…] Έγινε μεγάλη έκρηξη. Είχε πάρει και η είσοδος της πολυκατοικίας λίγο πιο πάνω, πρώτος όροφος, φωτιά. Ήρθε η πυροσβεστική.



​Ο ένας ήταν σοβαρά, πήγα και του έδωσα χαρτί και νερό. Έτρεχαν αίματα συνέχεια, δεν μπορούσες να καταλάβεις… Οι άλλοι δύο, ο ένας ήταν κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας, δεν ακουγόταν καν, και ο άλλος ήταν πολύ πιο χαλαρά».