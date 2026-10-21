Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς την Τετάρτη (21/10/2026) συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τον αθλητικό εισαγγελέα Απόστολο Γραμμένο. Η έρευνα αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες και παράνομο στοιχηματισμό στον χώρο του αθλήματος. Συνολικά, συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεταξύ των οποίων 820.000 ευρώ σε μετρητά σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία.

Εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, εντάλματα σύλληψης φέρονται να εκδόθηκαν για τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τη διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοϊδή και τον επιχειρηματία και πρώην αθλητή Γιώργο Μαυραγάνη.

Η τελευταία σύλληψη ήταν αυτή της Βάσως Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Η πολύμηνη έρευνα για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, έπειτα από καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στην Α1 μπάσκετ, αλλά και σε άλλες κατηγορίες, με αναφορές σε χρηματισμούς παραγόντων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στους έξι κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και άλλων διοργανώσεων.

Ο χρονικός ορίζοντας της υπόθεσης φέρεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες φέρεται να εντοπίστηκαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση χρηματικά ποσά τα οποία δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από την οικονομική τους εικόνα. Ειδικότερα, σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, στο πλαίσιο των διευρυμένων ερευνών.

Την υπόθεση ανέλαβε ανακριτής, ενώ οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, βάσει του αθλητικού νόμου, εφόσον απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, ο Βαγγέλης Λιόλιος θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου που έφερε τις εξελίξεις

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακολούθησαν άλλες οκτώ καταγγελίες για φερόμενους ως στημένους αγώνες, διευρύνοντας το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις καταθέσεις δύο μαρτύρων που έχουν ήδη εξεταστεί από τον αθλητικό εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μάρτυρες φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι έλαβαν χρήματα από παράγοντες. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως και κατέθεσαν.

Στο μικροσκόπιο 50 αγώνες σε βάθος δεκαετίας

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, οι οποίοι εξετάζονται σε βάθος δεκαετίας και αφορούν διαφορετικές διοργανώσεις, από σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1 μπάσκετ. Παράλληλα, ελέγχεται και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Οι Αρχές διερευνούν τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων και ο ρόλος των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.