Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 37 και 45 ετών, οδήγησε αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια στην Καλαμαριά και τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικά, δενδρύλλια κάνναβης και χρήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατοικία στην Καλαμαριά φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών. Κατά την έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών βρέθηκαν περισσότερα από 5 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, 15 γραμμάρια κοκαΐνης και 15,6 γραμμάρια MDMA.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν ακόμη 13 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 20 έως 28 εκατοστών.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία ενός από τους συλληφθέντες στον Εύοσμο, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον 50 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και 8.300 ευρώ.