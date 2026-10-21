Κυνηγός εντόπισε το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει πριν από έξι μήνες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης.

Το notospress.gr επικαλούμενο πληροφορίες έγραψε πως ένας κυνηγός εντόπισε σε δύσβατη περιοχή του Άργους ένα χρηματοκιβώτιο. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είναι το χρηματοκιβώτιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.

Η κλοπή

Υπενθυμίζεται, ότι η κλοπή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης στη Μαγούλα έγινε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026. Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο και σήκωσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο του ταμείου, το οποίο ζύγιζε περίπου 150–200 κιλά. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχε χρηματικό ποσό που άγγιζε τις 12.000 με 13.000 ευρώ.

Ο εντοπισμός

Ο κυνηγός όταν εντόπισε το χρηματοκιβώτιο διαπίστωσε ότι ήταν παραβιασμένο. Τα έγγραφα και σφραγίδες που βρήκε μέσα σε αυτό τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι αυτό του Δήμου Σπάρτης.

Όπως φαίνεται οι άγνωστοι δράστες μετέφεραν το χρηματοκιβώτιο στην Αργολίδα όπου και το διέρρηξαν. Πήραν τα χρήματα και στη συνέχεια έριξαν το χρηματοκιβώτιο σε γκρεμό.

Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όσα στοιχεία εντοπίσουν.