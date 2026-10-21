Ένταση επικράτησε στην Ομόνοια, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, μετά το τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ομάδα ανηλίκων πέταξε μπουκάλια και πέτρες στους άνδρες των ΜΑΤ, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε πατίνια, που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με ρίψη χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι προχώρησαν σε προσαγωγές.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τούς απώθησαν στα γύρω στενά, με την ένταση να εκτονώνεται. Ωστόσο, η αστυνομική παρουσία παραμένει ισχυρή στο κέντρο της Αθήνας.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι.

Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαδήλωσαν στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε από τα Προπύλαια, κατευθύνθηκε αρχικά προς την πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια, ο κύριος όγκος των διαδηλωτών πραγματοποίησε αναστροφή και κατέληξε εκ νέου στο Πανεπιστήμιο, όπου και διαλύθηκε ειρηνικά.