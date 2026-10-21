Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση για την υπόθεση της φονικής επίθεσης στην τράπεζα Marfin, τον Μάιο του 2010, μετά τις συμπληρωματικές απολογίες των κατηγορουμένων.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασαν σήμερα, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για νέες βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατικών πράξεων.

Πρόκειται για την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορούμενους της. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη κατέθεσε υπόμνημα 59 σελίδων, με το οποίο επανέλαβε ότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Η κατηγορούμενη από την πρώτη στιγμή έχει ισχυριστεί ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δικογραφία δεν έχει προστεθεί κανένα νέο στοιχείο σε σχέση με αυτά που είχαν ήδη λάβει γνώση οι κατηγορούμενοι αμέσως μετά τη σύλληψη και την προφυλάκισή τους.

Και ο 42χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε στην ανακρίτρια υπόμνημα με τις θέσεις του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως επαναλαμβάνει ότι δεν έχει σχέση με τα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις συμπληρωματικές απολογίες τους επέστρεψαν στη φυλακή, όπου κρατούνται.