Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι αυτό που αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε θαμμένη σε αγροτεμάχιο δίπλα από το σπίτι όπου διέμενε, στην περιοχή Υδραγωγείο, της Αμαλιάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 46χρονος γιος της 79χρονης ήταν αυτός που κατήγγειλε ότι τα δύο αδέλφια του, ηλικίας 37 και 44 χρόνων αντίστοιχα, προχώρησαν στην ταφή της μητέρας τους, που είχε αποβιώσει την περασμένη Κυριακή, χωρίς να ζητήσουν τη συγκατάθεσή του.

Κατά την καταγγελία, τα δύο από τα αδέρφια αποφάσισαν να θάψουν το πτώμα, υποστηρίζοντας ότι δεν διέθεταν τα χρήματα για την κηδεία.

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας πήγαν στο σπίτι στην περιοχή του Υδραγωγείου, όπου ο 37χρονος και ο 44χρονος παραδέχθηκαν την πράξη τους και υπέδειξαν το σημείο ταφής της 79χρονης.

Την είχαν σκεπάσει με μια κουβέρτα

Σήμερα, Τετάρτη 21/10 το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα και βρέθηκε θαμμένη η σορός της 79χρονης, σκεπασμένη με μία κουβέρτα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου και του 44χρονου με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.