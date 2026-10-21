Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από χημικές ουσίες και χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, φέρεται να απορρίφθηκαν ανεξέλεγκτα τον τελευταίο μήνα σε αγροτική έκταση του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 24, 49 και 65 ετών, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη επιχείρησης με αντικείμενο τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών.

Ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες είναι δύο οδηγοί που εντοπίστηκαν χθες το πρωί να μεταφέρουν με φορτηγά και να απορρίπτουν τα επικίνδυνα απόβλητα στην παραπάνω αγροτική έκταση, ενώ την ίδια ώρα, ο τρίτος συλληφθείς, που είναι χειριστής μηχανήματος έργου, φέρεται να συγκέντρωνε τα απόβλητα στο σημείο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα φορτία είχαν παραληφθεί από εργοστάσιο που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ η απόρριψή τους φέρεται να έγινε κατόπιν εντολών δύο ατόμων που είχαν αναλάβει σχετικό έργο για λογαριασμό εταιρείας ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι απορρίψεις έγιναν χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων αλλά και καταγγελιών για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.