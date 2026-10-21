Μία 21χρονη κοπέλα διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο, μετά από σύντομη νοσηλεία στο Κέντρο Υγείας Πάρου, μετά από χρήση ναρκωτικών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε, σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησε στην προσαγωγή τριών ατόμων.

Ο λόγος για τον 23χρονο σύντροφό της κι ακόμη ένα ζευγάρι -με το οποίο είχαν κανονίσει συνάντηση-, ενώ για την προανακριτική διαδικασία ενημερώνεται συνεχώς και ο εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασίσει εάν, ποιος και με ποια κατηγορία θα συλληφθεί μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας.

Θεωρείται δεδομένο ότι ο νεαρός σύντροφος της 21χρονης θα συλληφθεί, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε φιαλίδιο πιθανότατα με ναρκωτικές ουσίες. Επίσης, έχει διαταχθεί πλήρης κλινική και ιατροδικαστική εξέταση της κοπέλας, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε.

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η 21χρονη να έχει λάβει είτε κάποιο σιρόπι, είτε το επονομαζόμενο χάπι του βιασμού.