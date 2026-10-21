Μια σοβαρή καταγγελία που αφορά την ταφή μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Αμαλιάδα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ο ένας από τους γιους της απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δύο αδέρφια του προχώρησαν στην ταφή μετά τον θάνατό της, επικαλούμενα αδυναμία να πληρώσουν τα έξοδα της κηδείας.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν ο καταγγέλλων περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προηγηθεί στο πατρικό τους σπίτι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ η ηλικιωμένη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ζούσε μαζί με τρία από τα παιδιά της. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε μόλις πριν από λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια.

Κατά την καταγγελία, δύο από τα αδέρφια αποφάσισαν να θάψουν το πτώμα στον κήπο του σπιτιού τους, υποστηρίζοντας ότι δεν διέθεταν τα χρήματα για την κηδεία. Ο τρίτος αδερφός φέρεται να διαφώνησε και να προσπάθησε να τους αποτρέψει, χωρίς αποτέλεσμα. Η ταφή, σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε, έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Ο ίδιος προσέφυγε στη συνέχεια στην Αστυνομία, επιθυμώντας να πραγματοποιηθεί κηδεία και η μητέρα του να ενταφιαστεί σε νεκροταφείο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας πήγαν στο σπίτι όπου και τέθηκε υπό φύλαξη. Πάντα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να γίνει σήμερα εκταφή παρουσία ιατροδικαστή.