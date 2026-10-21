Επίθεση σε βάρος 29χρονου αλλοδαπού σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Τετάρτη 21/10 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απαιτώντας να του το παραδώσει.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.