Την πόρτα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου θα περάσει στις 2 Νοεμβρίου 2026 ένας 48χρονος αλλοδαπός, κάτοικος Κω, που κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος πρώην συντρόφου και για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο κατηγορούμενος και η γυναίκα η οποία τον κατήγγειλε στις Αρχές φέρεται να είχαν σχέση για περίπου 12 μήνες, από το 2019 έως το 2020. Μετά τον χωρισμό, όπως προκύπτει από την κατηγορία, εκείνος δεν τον αποδεχόταν, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της με κάθε τρόπο και συχνά την απειλούσε ότι, αν δεν είναι μαζί του, δεν θα είναι με κανέναν, ότι θα της κάνει κακό και ότι θα την εξευτελίσει στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες της σε άλλους.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, φέρεται να της έστειλε μηνύματα μέσω Facebook και Instagram, προειδοποιώντας ότι θα στείλει γυμνές φωτογραφίες της στην αδελφή της και θα τις δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο. Για να δείξει ότι η απειλή ήταν υπαρκτή, της έστειλε και τις ίδιες τις φωτογραφίες.

Την ίδια ημέρα, γύρω στις 8:30 το πρωί, εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας της και, μπροστά σε άλλους εργαζόμενους, φέρεται να της είπε «θα σε καταστρέψω», «δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι με άλλον άνδρα», «θα σε ξεφτιλίσω παντού» και «θα στείλω γυμνές φωτογραφίες σου στο παιδί σου».

Το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου 2022, κατά την κατηγορία, ο 48χρονος έστειλε με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό Facebook της αδελφής της γυναίκας, η οποία ζει στην Αλβανία, περίπου 30 φωτογραφίες που την απεικόνιζαν γυμνή, χωρίς τη συναίνεσή της. Η αδελφή την ενημέρωσε και τις διέγραψε αμέσως.

Ακολούθησε η σύλληψή του από το Τμήμα Ασφαλείας Κω και στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 κατασχέθηκε το κινητό του. Διατάχθηκε άρση του απορρήτου της συσκευής για τους 2 μήνες πριν από τη σύλληψη και η ανάλυσή της ανατέθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στη συσκευή δεν εντοπίστηκαν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τη γυναίκα σε πράξη που αφορά τη γενετήσια ζωή της, βρέθηκαν όμως φωτογραφίες όπου εμφανίζεται μόνο με εσώρουχα, καθώς και γραπτή συνομιλία με την αδελφή της από την οποία προκύπτει η αποστολή προσωπικών φωτογραφιών.

Τι είπε ο ίδιος

Στην απολογία του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ο 48χρονος αρνήθηκε με το υπόμνημά του τις πράξεις, ενώπιον της ανακρίτριας όμως παραδέχθηκε ότι έστειλε στην αδελφή 10 με 15 γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας. Όπως ισχυρίστηκε, ήθελε να αποδείξει ότι εκείνη επιδίωκε να συνεχιστεί η σχέση, την οποία ο ίδιος προσπαθούσε να τερματίσει.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα δεν είναι πρώην σύντροφός του κατά την έννοια του νόμου, καθώς η σχέση τους περιορίστηκε σε ερωτικές επαφές χωρίς μονιμότητα, ενώ η ίδια είναι παντρεμένη. Τις απειλές δε τις χαρακτήρισε προειδοποιήσεις, προκειμένου να σταματήσει να τον ενοχλεί.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατική» δεν έγιναν δεκτοί στο στάδιο της παραπομπής. Η διάρκεια της σχέσης και η δήλωσή του ότι εκείνη την περίοδο η μόνη ερωτική του σχέση ήταν με την καταγγέλλουσα οδήγησαν στην κρίση ότι επρόκειτο για σχέση με στοιχεία μονιμότητας. Όσο για τις «προειδοποιήσεις», κρίθηκε ότι αν ήθελε να κόψει την επικοινωνία θα μπορούσε να το κάνει με νόμιμα μέσα, ενώ η αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών δείχνει μάλλον άρνηση να αποδεχθεί τον χωρισμό.

Η αρχική κατηγορία περιελάμβανε και την ανάρτηση του υλικού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η μορφή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο τελικό κατηγορητήριο, αφού οι φωτογραφίες στάλθηκαν με προσωπικό μήνυμα σε 1 πρόσωπο και δεν έγιναν προσιτές σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

Έως τη δίκη ισχύουν οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν το 2022: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, απαγόρευση κάθε επαφής με τη γυναίκα και την οικογένειά της και εγγύηση 1.000 ευρώ.