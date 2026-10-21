Την πόρτα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin και του θανάτου τριών εργαζομένων αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατία.

Πρόκειται για την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορούμενους της. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία και έτσι αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης.