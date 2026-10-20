Νέα δεδομένα στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης Ευαγγελίας στη Σύρο ενδέχεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις τελευταίες επικοινωνίες της και τις κινήσεις της πριν από το φονικό.

Την ίδια ώρα, η πρώην σύζυγος του 40χρονου κατηγορούμενου μιλά για πρώτη φορά δημόσια, εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσα καταγγέλλονται για τη συμπεριφορά του απέναντι σε παιδιά της οικογένειας της άτυχης διασώστριας.

Οι τελευταίες τηλεφωνικές συνομιλίες της Ευαγγελίας, η άφιξή της στο νησί και οι κινήσεις της λίγο πριν από τη μοιραία συνάντηση αποτελούν βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη.

Τι υποστηρίζει η πρώην σύζυγος του 40χρονου κατηγορούμενου

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως εκείνος θα μπορούσε να έχει πειράξει παιδιά από το οικογενειακό περιβάλλον της Ευαγγελίας, όπως υποστηρίζουν συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας.

«Θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που έχει ειπωθεί και είναι να το πω ψέμα; Ψέμα. Δεν πρέπει να τον έχουν δει ποτέ όσο είμαι εγώ μπροστά και ούτε να του φοβούνται, τη μούρη, ούτε να τα έχει πειράξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον 40χρονο κατηγορούμενο και άλλα δύο με τον ξάδερφο της Ευαγγελίας. Όπως εξήγησε, τα παιδιά των δύο οικογενειών γνωρίζονται μεταξύ τους και περνούν χρόνο μαζί.

«Τα παιδιά της παίζουν λόγω ότι είναι πρώτος ξάδερφος ο άντρας μου και έχω και την επιμέλεια των δύο μεγάλων παιδιών και έτσι βρίσκονται στο σπίτι μου», είπε.

Σύμφωνα με την πρώην σύζυγο, κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής δεν είχε προκύψει κάποια συζήτηση για την Ευαγγελία σε σχέση με τον πρώην σύζυγό της. Όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε να υπάρχει κάποια σχετική αναφορά ή περιστατικό που να συνδέει τους δύο.

«Εγώ όσα χρόνια είμαι παντρεμένη με τον ξάδερφό της και μιλάμε, δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο και δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ στον πρώην σύζυγό μου, ούτε αν τον γνώριζε ούτε να μου αναφέρει κάτι», δήλωσε.

Η εκδοχή της οικογένειας της Ευαγγελίας για το φονικό στη Σύρο

Διαφορετική είναι η εικόνα που μεταφέρουν οι γονείς και οι στενοί συγγενείς της 41χρονης διασώστριας. Όπως υποστηρίζουν, η Ευαγγελία πήγε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στο σπίτι του κατηγορούμενου επειδή είχε πληροφορηθεί ότι είχε πειράξει πρόσωπο από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι συγγενείς της εκτιμούν ότι σκοπός της ήταν να τον προειδοποιήσει και να τον αποτρέψει από το να επαναλάβει οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι πήγε στο σπίτι για να πραγματοποιήσει ληστεία.

«Ήθελε να προκαλέσει σ’ αυτόν τον φόβο και να πάρει την προειδοποίηση ότι μην προχωρήσεις», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο, περιγράφοντας όσα, κατά την εκτίμησή του, οδήγησαν τη γυναίκα στη μοιραία συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι δεν γνώριζε πως το πρόσωπο με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος ήταν γυναίκα.

Οι έρευνες για τις τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η εξέταση των επικοινωνιών της Ευαγγελίας αποτελούν κρίσιμα σημεία στην προσπάθεια να ανασυντεθούν οι τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της. Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν νέα δεδομένα για τις επαφές της 41χρονης, τις μετακινήσεις της και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της συνάντησής της με τον κατηγορούμενο.

Στην Άνω Σύρο, το έγκλημα της 23ης Ιουλίου άφησε πίσω του ένα βαρύ κλίμα αναστάτωσης, με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να κατανοήσει πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Οι δύο πλευρές επιμένουν στις θέσεις τους, ενώ ζητούμενο παραμένει η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο της Ευαγγελίας.