Αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω έναν 59χρονο οδηγό βυτιοφόρου που άδειαζε λύματα σε οικόπεδο στα Σπάτα.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 19-10-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 59χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που μετάγγιζε υγρά απόβλητα σε δεξαμενή εντός οικοπέδου στην περιοχή των Σπάτων.

Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το οικόπεδο.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκαν και προσήλθαν στο οικόπεδο περιβαλλοντολόγοι του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι μετά από αυτοψία διαπίστωσαν τη διαρροή λυμάτων στο έδαφος τόσο κατά τη διαδικασία μετάγγισης των λυμάτων από το βυτιοφόρο όχημα στη δεξαμενή όσο και από παρακείμενο σταθμευμένο βυτιοφόρο όχημα, με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.