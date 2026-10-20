Καλώδια συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων, η αξία των οποίων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, φέρεται να έκλεψε σπείρα από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 19 άτομα, έπειτα από ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας έμπαιναν στις εγκαταστάσεις τις νυχτερινές ώρες και αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού.

Στη συνέχεια φέρονται να φόρτωναν τα καλώδια σε κλεμμένα φορτηγά και να τα μετέφεραν σε ερημικές περιοχές. Εκεί τα έκαιγαν, προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας αξιοποίησαν οπτικό υλικό και στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ταυτοποιώντας τους 19 υπόπτους.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν κατά τις συντονισμένες επιχειρήσεις στις δύο περιοχές.

Οι συλληφθέντες κατάγονται από την Ελλάδα, την Αλβανία, το Μπανγκλαντές και τη Βουλγαρία.