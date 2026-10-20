Όργιο απατών καταγράφεται στη Φθιώτιδα το τελευταίο διάστημα, με τους επιτήδειους να προσποιούνται ακόμη και τους αστυνομικούς από τη Ρουμανία, υποσχόμενοι ότι θα βοηθήσουν τα θύματά τους, έναντι αμοιβής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα κυκλώματα των τηλεφωνικών απατεώνων χτύπησαν ξανά με σφοδρότητα το Σαββατοκύριακο στη Λαμία και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας, καταφέρνοντας – σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport – να ξεγελάσουν τα θύματά τους σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.

Στη μία περίπτωση σημειώθηκε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σε γειτονιά της νότιας Λαμίας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10/26), μία 60χρονη δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από τους γνωστούς ψευτο-τεχνικούς της ΔΕΗ. Η γυναίκα αντιλήφθηκε άμεσα την απάτη και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Τότε όμως οι απατεώνες πέρασαν αμέσως στο εναλλακτικό τους σχέδιο!

Μία γυναίκα, μέλος της εγκληματικής ομάδας, την κάλεσε προσποιούμενη την αστυνομικό και την παρακάλεσε να συνεργαστεί μαζί τους για να «παγιδεύσουν» τάχα τους απατεώνες. Στο πλαίσιο αυτής της υποτιθέμενης επιχείρησης, η 60χρονη πείστηκε να γεμίσει μία σακούλα με τα κοσμήματά της (αξίας περίπου 3.000 ευρώ) και όσα μετρητά διέθετε, αφήνοντάς την μπροστά σε κάδο έξω από την εκκλησία της γειτονιάς, σημείο το οποίο δήθεν παρακολουθούσε διακριτικά η Αστυνομία!

Αφού άφησε τη σακούλα, η παθούσα προσπάθησε να καλέσει πίσω στον αριθμό που την είχε ειδοποιήσει. Τότε διαπίστωσε με τρόμο ότι η κλήση προερχόταν από αριθμό Ρουμανίας! Αντιλαμβανόμενη ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης, ειδοποίησε την πραγματική Αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε άμεσα αναζητήσεις, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Άρπαξαν 15.000 ευρώ με τον «δορυφόρο της εφορίας»

Την ίδια περίπου ώρα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας κλήθηκαν να διαχειριστούν ακόμη μία υπόθεση εξαπάτησης με θύμα μία 73χρονη Λαμιώτισσα.

Το σενάριο που επιστράτευσαν οι δράστες ήταν αυτό του «λογιστή». Με τη γνωστή εξωφρενική δικαιολογία ότι ο… δορυφόρος της εφορίας επρόκειτο να καταγράψει τα αδήλωτα περιουσιακά της στοιχεία και θα της επιβαλλόταν υπέρογκο πρόστιμο, την έπεισαν να βγάλει έξω από το σπίτι σε σακούλα τα κοσμήματά της κι άλλα τιμαλφή, συνολικής αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, τα οποία έκαναν «φτερά».

Στο στόχαστρο και 79χρονη στα Καμένα Βούρλα

Ακόμη ένα περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου επιτήδειοι τηλεφώνησαν σε 79χρονη παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Αφού την τρομοκράτησαν ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει σοβαρή διαρροή ρεύματος και κινδυνεύει να λαμπαδιάσει το σπίτι της, την έπεισαν να τοποθετήσει 550 ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας σε σακούλα στην αυλή.

Ο «εισπράκτορας» άρπαξε τη λεία, ωστόσο η ηλικιωμένη πρόλαβε να τον δει και να δώσει σαφή περιγραφή τόσο για τον ίδιο όσο και για τον συνεργό του που τον περίμενε σε κοντινή απόσταση.

Επτά τετελεσμένες απάτες σε μία εβδομάδα

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τα παραπάνω περιστατικά δεν ήταν τα μοναδικά, καθώς μόνο το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκε καταιγισμός αποτυχημένων αποπειρών σε ολόκληρο τον νομό.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι μόνο την εβδομάδα που πέρασε έχουν καταγραφεί στη Φθιώτιδα επτά (7) τετελεσμένες απάτες, την ώρα μάλιστα που στις αρχές της εβδομάδας είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις μελών αντίστοιχης σπείρας για υποθέσεις στη γειτονική Φωκίδα.

Η κατάσταση τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η διαρκής εγρήγορση των πολιτών, η προστασία των υπερηλίκων από το οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά και η άμεση αυστηροποίηση των ποινών με προφυλάκιση των δραστών που συλλαμβάνονται, αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη.