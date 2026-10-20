Στην ταυτοποίηση ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του στον Χολαργό, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα για οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο δείχνει τον οδηγό να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού και στη συνέχεια να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας συνεχείς πλαγιολισθήσεις σε όλο το μήκος του δρόμου.

Οι ελιγμοί του δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Η έρευνα της Τροχαίας και η δικογραφία

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό και προχώρησαν σε ενδελεχή προανακριτική έρευνα.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που προκαλούν οι επικίνδυνοι ελιγμοί στους δρόμους, ιδιαίτερα όταν καταγράφονται και προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.