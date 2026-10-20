Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο, καθώς εξαφανίστηκε ένας ανήλικος 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Στις 19/10/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Μοχάμμεντ (ον.) Χάμαντ (επ.) 14 ετών. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα, 20/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμμεντ (ον.) Χάμαντ (επ.) έχει σκούρα καστανά μάτια, σκούρα καστανά μαλλιά, ύψος 1.68 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, μαύρο παντελόνι, και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».